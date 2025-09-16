ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ ಮಿರೈ ಚಿತ್ರ ಅದ್ಭುತ ಯಶಸ್ಸು

ಮುಂಬೈ, ಸೆ. ೧೬-ಮಿರೈ ಚಿತ್ರವು ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದರ ವೆಚ್ಚ ಕೇವಲ ೬೦ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಷ್ಟಿದ್ದು, ಇದರ ವಿಶೇಷ ಪರಿಣಾಮಗಳು ದೊಡ್ಡ ಹಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಮನಾಗಿದೆ. ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮಾ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಹುವಾಗಿ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ತಾಂತ್ರಿಕ ಜ್ಞಾನದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮಿರೈ ಚಿತ್ರವು ಇತರ ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಅದರ ನಿರ್ಮಾಣ ವೆಚ್ಚವು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಚಲನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ವಿಶೇಷ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಹಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ಹೀರೋ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಮನಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ವೆಚ್ಚ ಕೇವಲ ೬೦ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ೨೦ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಮಿರೈ ಚಿತ್ರವು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಹೃದಯವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ತಜ್ಞ ತರಣ್ ಆದರ್ಶ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆ ತಂತ್ರವು ಸಹ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಹಲವಾರು ಇತರ ಚಿತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು ಆದರೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮಾತುಗಳು ಅದರ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದವು.
ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮಿರೈ ಚಿತ್ರದ ಪರಿಣಾಮದ ನಂತರ ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ಅವರ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ೨ ಚಿತ್ರದ ಬಜೆಟ್ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೊದಲ ಭಾಗವು ಸುಮಾರು ೩೦೦ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಬಜೆಟ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಎರಡನೇ ಭಾಗವು ೨೦೦-೨೫೦ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ನಡುವೆ ಬಜೆಟ್ ಹೊಂದಿರಲಿದೆ.