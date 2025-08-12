ಕೊಲ್ಹಾರಕ್ಕೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರ ದಿಡೀರ ಭೇಟಿ : ದಾಖಲಾತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ

ಕೊಲ್ಹಾರ, ಅ.12: ವಿಜಯಪುರ ಹಾಗೂ ರಾಯಚೂರು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಲೋಕಾಯುಕ್ತರ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದ ಎ ವಿ ಪಾಟೀಲರವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಪಟ್ಟಣದ ತಹಸೀಲ್ದಾರ ಕಚೇರಿ ಹಾಗೂ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗೆ ದಿಡೀರ್ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು.
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ವಿಜಯಪುರ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಎ ವಿ ಪಾಟೀಲರ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ ಮದ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಗೌಪ್ಯವಾಗಿ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ತೆರಳಿದರು.
ನಂತರ ಪಟ್ಟಣದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು. ವಸತಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದರು. ವಸತಿ ನಿಲಯದ ವಾರ್ಡ್ ನ ಜೊತೆ ವಸತಿ ನಿಲಯಕ್ಕೆ ಬರುವ ಅನುದಾನ ಹಾಗೂ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದರು. ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ತಿಳಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದರು. ನಂತರ ಎ ವಿ ಪಾಟೀಲರು ವಸತಿ ನಿಲಯದ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಊಟ, ವಸತಿ ಹಾಗೂ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಗಳ ಕೊರತೆ ಬಗ್ಗೆ ಸುದೀರ್ಘ ಚರ್ಚಿಸಿದರು. ಲೋಕಾಯುಕ್ತರ ಎದುರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಬಿಸಿ ನೀರಿನ ಸ್ನಾನದ ಸಮಸ್ಯೆ, ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ಸಮಸ್ಯೆ, ಪ್ಯಾನ್ ಗಳ ಕೊರತೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರರು ಸರಿಯಾಗಿ ಶಾಲೆಗೆ ಬರದೇ ಇರುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು. ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ವಾರ್ಡ್ ನಿಗೆ ಕೂಡಲೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿ ಕೈ ಬರಹದ ಮೂಲಕ ಪತ್ರ ಬರೆದು ತಿಳಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದರು.
ಈ ವೇಳೆ ವಿಜಯಪುರ ಹಾಗೂ ರಾಯಚೂರ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.