ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ , ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ, ವಸತಿ ನಿಲಯಗಳ ಅಸಮರ್ಪಕನಿರ್ವಹಣೆ ಪ್ರಕರಣ,ದಾಖಲಾತಿಗೆ ಕ್ರಮ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಬಿ.ಎಸ್.ಪಾಟೀಲ್

ಯಾದಗಿರಿ :ಜ.7:ನಗರದ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ, ತರಕಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಬೆಡ್ ಹಾಗೂ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ, ವಸತಿ ನಿಲಯಗಳ ಅಸಮರ್ಪಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಕುರಿತು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ
ರಾಜ್ಯ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರಾದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಬಿ. ಎಸ್.ಪಾಟೀಲ್* ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸೂಕ್ತ ವರದಿಯೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡುವಂತೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು.
ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಭವನದ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ
ಇಂದು ಸೋಮವಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.
ನಗರದಿಂದ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿದಿನ 20 ಟನ್ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ಹೊರಬರುತ್ತಿದ್ದು,12 ಟನ್ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿ ,8 ಟನ್ ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವದರಿಂದ ಅವ್ಯಾಹತವಾಗಿ ಕಸ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ
ರೋಗರುಜಿನ ಹರಡಲು ಕಾರಣ,ಅದರಂತೆ ಹಳೆ ತರಕಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸುಧಾರಣೆ, ನಾಯಿಗಳ ಸಂತಾನಹರಣ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ, ನಗರದಲ್ಲಿ ಅಸಮರ್ಪಕ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗುವುದು. ಸಧ್ಯಕ್ಕೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಒಂದು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಸೂಚಿಸುವುದಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ನಗರದ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆ,
ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇಲ್ಲ ,ಬೆಡ್ಗಳ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ, ಮೆನ್ಯು ಪ್ರಕಾರ ಉಪಾಹಾರ ಸರಬರಾಜು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ಪ್ಲೇಟ್ ಹಾಗೆಯೇ ಚೆಲ್ಲುವದರಿಂದ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಾಗುವುದು. ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಗಳ ಕೊರತೆ ನಿವಾರಣೆ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಡೀನ್ ಅವರು ಈವರೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ವಸತಿ ನಿಲಯಗಳ ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು,ಶೌಚಾಲಯ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಅವರು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರೀಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣ ಅಥವಾ ಸೇವೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕುವಂತಹ ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.
ನಗರದ ಕನಕ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನದ ವಸತಿ ನಿಲಯದ ಕುರಿತು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲಿನ ಕೋಣೆಗಳ ಸ್ಥೀತಿ ಕಂಡು ಗಾಭರಿಯಾಗಿದ್ದ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಸತಿನಿಲಯಗಳ ಕೋಣೆಗಳ ಅದೋಗತಿ, ಶೌಚಾಲಯಗಳಿಗೆ ಬಾಗಿಲಿಲ್ಲದೆ ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ ಎಂದು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.
ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ ಕಚೇರಿ ವಾತಾವರಣವೇ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದು ಇನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೇಗೆ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ನ್ಯಾಯಧೀಶ ಬಿ.ಎಸ್.ಪಾಟೀಲ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ, ದಾಖಲಾತಿ ಪುಸ್ತಕ, ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರರ ಸಂಬಳ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದು ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.
ಸರಕಾರದ ದುಡ್ಡು ಹಾಳು ಮಾಡುವ ಬದಲು ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿನಿಯೋಗಿಸಿ ಎಂದು ಬುದ್ದಿವಾದ ಹೇಳಿದರು.
ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ತಾಲೂಕುಗಳ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗುವುದು. ವಿವಿಧ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದರು.
ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಗಮನ ನೀಡಬೇಕು. ಫೆÇ್ಲೀರೈಡ್ ಯುಕ್ತ , ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೇಶನ್ ಯುಳ್ಳ, ಅಪಾಯಕಾರಿ ನೀರಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಬೃಹತ್ ಕೆರೆಗಳ ಸುಸ್ಥಿತಿ, ಅಕ್ರಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ, ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಮಿಷನ್ನಡಿ ಶೌಚಾಲಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮದ್ಯವ್ಯಸನಿ ಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಜಾಗೃತಿ
ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.
.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಪರ್ ನಿಬಂಧಕರು, ವಿಚಾರಣೆ ರಮಾಕಾಂತ್ ಚೌವ್ಹಾಣ್, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹರ್ಷಲ್ ಭೋಯರ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಲವೀಶ್ ಒರಡಿಯಾ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪೆÇೀಲಿಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀ ಪೃಥ್ವಿಕ್ ಶಂಕರ್,ಅಪರ್ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ರಮೇಶ ಕೋಲಾರ, ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಜು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.