ಕೊರ್ತಿ-ಕೊಲ್ಹಾರ ಸೇತುವೆಗೆ ಬೆಳಕಿನ ಅಲಂಕಾರ: ರಾಜ್ಯದ ಅತೀ ಉದ್ದದ ಸೇತುವೆ ಹೊಸ ಹೊಳಪಿನಲ್ಲಿ

ಕೊಲ್ಹಾರ: ಅ.19:ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತೀ ಉದ್ದದ ಸೇತುವೆಯಾದ ಕೊರ್ತಿ-ಕೊಲ್ಹಾರ ಸೇತುವೆ ಈಗ ಆಧುನಿಕ ಬೆಳಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ.ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಈ ಮೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಸೇತುವೆ, ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಹಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ, ರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನ ಅಲಂಕಾರದಿಂದ ಸೇತುವೆಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದು, ಸಂಚಾರದ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನೂ ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿದೆ.

ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಯ ಹೊಸ ರೂಪ
ಸಂಜೆಯಾದಂತೆ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳು ಹೊಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಕೊರ್ತಿ-ಕೊಲ್ಹಾರ ಸೇತುವೆ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ ವೈಭವವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಬೆಳಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಸೇತುವೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ರೂಪವೇ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯರು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಕಂಡು ಹರ್ಷಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. “ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಅದ್ಭುತ ಅನುಭವ. ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಸೇತುವೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ,” ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರವಾಸಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಆಧುನಿಕ ಬೆಳಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೇವಲ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸಂಚಾರದ ಸುರಕ್ಷತೆಗೂ ಮಹತ್ವದ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಗೋಚರತೆ ಒದಗಿಸುವ ಈ ದೀಪಗಳು, ಅಪಘಾತಗಳ ಸಂಭವವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. “ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಯ ಮೇಲೆ ಓಡಾಡುವಾಗ ಈಗ ಯಾವುದೇ ಭಯವಿಲ್ಲ. ದೀಪಗಳು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ,” ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಗರಿಕರೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಆಕರ್ಷಣೆ
ಕೊರ್ತಿ-ಕೊಲ್ಹಾರ ಸೇತುವೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸೆಲ್ಫೀ ತಾಣವಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದು, ಬೈಕ್ ಸವಾರರು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಇಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುವ ಈ ಸೇತುವೆಯ ರಾತ್ರಿಯ ದೃಶ್ಯ, ಸೆಲ್ಫೀ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಹೊಸ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಸೇತುವೆಯ ಬೆಳಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿದ್ದು, ಸ್ಥಳೀಯರಲ್ಲಿ ಸಂತಸ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಕೊಲ್ಹಾರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ
ಈ ಬೆಳಕಿನ ಅಲಂಕಾರವು ಕೊಲ್ಹಾರ ಪಟ್ಟಣದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉಜ್ವಲ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಬರೆದಿದೆ. ಸೇತುವೆಯ ಈ ಹೊಸ ಮೆರಗು, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಂಚಾರದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ. ಕೊರ್ತಿ-ಕೊಲ್ಹಾರ ಸೇತುವೆ ಇದೀಗ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

