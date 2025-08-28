ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಗದತ್ತ ನಡೆದಾಗ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ

ಕಲಬುರಗಿ,ಆ.28-ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯರಂತೆ ನಡೆಯುವುದನ್ನು ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು ಧರ್ಮ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಲಿಯಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯವೆಂದು ಕಡಗಂಚಿಯ ವೀರ ತಪಸ್ವಿ ವೀರಭದ್ರ ಶಿವಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದರು.
ನಗರದ ಜಗತ್ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹಿರೇಮಠ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಅಂಗವಾಗಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಶಿವಭಕ್ತರ ಮನೆ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಾಂತ ಶಿಖಾಮಣಿ ಜ್ಞಾನ ಜ್ಯೋತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಂಗಲೋತ್ಸವದ ದಿವ್ಯ ಸಾನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಕಷ್ಟ ಬಂದರೂ ಮನುಷ್ಯ ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆದರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವುದು ಸಹಜ ಮನುಷ್ಯ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ನಡೆ ಮುಂದೆ ನಡೆ ಮುಂದೆ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಮುಂದಿನ ಹಾದಿ ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಮನುಷ್ಯ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಅವನ ಬುದ್ಧಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ತಿಳಿದು ನಡೆಯಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಾವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಸಿದ್ದಾನಂದ ಮಹಾ ಶಿವಯೋಗಿಗಳಿಂದ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರಗಿತು.
ಟೆಂಗಳಿ ಪೂಜ್ಯರಾದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹಾಗೂ ತಾವರಗೇರಾ ಸಿದ್ದಾರೂಢ ಆಶ್ರಮದ ಪೂಜ್ಯರು ಧರ್ಮ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಿದರು.
ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹಿರೇಮಠ ಪರಿವಾರದವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಾಂತಶಿಖಾಮಣಿ ಪ್ರವಚನ ವೇದಿಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿಯ ಕಲಬುರಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರಾಜಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್, ಬೆಡಸೂರ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಗುಡ್ಡ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶಿವರಾಯ ಮುಲಗೆ ವಿಶ್ವನಾಥ ವಾಘಣಗೇರಿ ನೀಲಕಂಠ ಬಾವಿಕಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲದೆ ಜಗತ್ ಬಡಾವಣೆಯ ಸದ್ಭಕ್ತರು ಈ ಪವಿತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು ಶಿವಾನಂದ ಕ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಿಸಿದರು ಅಂಬಾರಾಯ ಕೋಣೆ ಸರ್ವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು ಜಗದೀಶ್ ಪಸಾರ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮುಖರಂಬಿ ಅವರಿಂದ ಸಂಗೀತ ಸೇವೆ ಜರುಗಿತು.
