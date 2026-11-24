ಕಲಬುರಗಿ,ನ.24: ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ (ಸಿಯುಕೆ) ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯವು ನ. 16ರಿಂದ 18ರವರೆಗೆ ಡಾ. ಎಸ್. ಆರ್. ರಂಗನಾಥನ್ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಮೂರು ದಿನಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಸಪ್ತಾಹದ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿತು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಮತ್ತು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಬೋಧಕ ಮತ್ತು ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಾಗಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ರೀಲ್ಸ್, ಪಿಕ್ ಅಂಡ್ ಟಾಕ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೆಷರ್ ಹಂಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಓದುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು, ಕಲಿಕೆಯ ಸಂಸ್ಕøತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ಹಾಗೂ ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪೆÇ್ರೀತ್ಸಾಹಿಸುವುದು ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು.
ಸಮಾರೋಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಪತಿ ಪೆÇ್ರ. ಬಟ್ಟು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಅವರು, ಗ್ರಂಥಾಲಯವು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಹಾಗೂ ಜ್ಞಾನದ ನಿಧಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿತ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಹಾಗೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳೆರಡೂ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ.
ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ 2047ರ ಆಶಯವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಅವರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನವೀನ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರೊಂದಿಗೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಕಥಾನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಶೋಧನಾ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿದ್ವತ್ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಡೆಯಲು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ, ಒಂದು ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಉಪಕರಣ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಮತ್ತು ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಷನ್ ಕೇಂದ್ರದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪೆÇ್ರೀತ್ಸಾಹಿಸಿದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹಾಗೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಪೆÇ್ರ. ವೀರೇಶ್ ಜಿ. ಕಸಬೇಗೌಡರ್ ಅವರು ಗ್ರಂಥಾಲಯವನ್ನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಹೃದಯ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು.
ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳ ವಿಜೇತರು:
ನವೆಂಬರ್ 16ರಂದು ನಡೆದ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ರೀಲ್ಸ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ, ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಿರಣ್ ಘೋಷ್ ಮತ್ತು ನಿಶಾ ಜೋಶಿ, ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಮಾನ್ ಸೈಕಿಯಾ ಮತ್ತು ಅನೂಪ್ ಪಾಟೀಲ್ ಹಾಗೂ ಪದವಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಲವತಿ ಋಷಿ ಚೈತನ್ಯ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಎಂ. ಪಿ. ವಿಜೇತರಾದರು.
ನವೆಂಬರ್ 17ರಂದು ನಡೆದ ಪಿಕ್ ಅಂಡ್ ಟಾಕ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ, ಪದವಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅನನ್ಯ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಗುರುಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್, ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಎನ್. ಬಿ. ಮತ್ತು ಕೆ. ಸ್ನೇಹಾ, ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕದಮ್ ಬಾಳಾಸಾಹೇಬ್ ಮತ್ತು ವಿವೇಕಾನಂದ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡಾ. ರೇಷ್ಮಾ ನದಾಫ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ವಿ. ಬಿ. ವಿಜೇತರಾದರು. ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರಿತ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರವಣಯೋಗಿ ಹಿರೇಮಠ ವಿಜೇತರಾದರು.
ನವೆಂಬರ್ 18ರಂದು ನಡೆದ ಟ್ರೆಷರ್ ಹಂಟ್ (ನಿಧಿ ಹುಡುಕಾಟ) ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ, ಅರುಣ್ ಕೆ. ಬಿ., ಚೋಳ ರಾಮ್, ಶೀತಲ್ ಮಾಧವ್ ಮತ್ತು ಗಾಯತ್ರಿ ಕೆ. ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ತಂಡ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಗಳಿಸಿತು. ನಿಶಾ ಜೋಶಿ, ಅನಿಮೇಶ್ ರಾಯ್, ಕಮಲೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಕುಮಾರ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ತಂಡ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿತು. ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡಾ. ರೇಷ್ಮಾ ನದಾಫ್ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಗಳಿಸಿದರೆ, ಆಕಾಶ್ ಬದಾಮಿ ಮತ್ತು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬಿ. ವಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದರು.
ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರಾದ ಡಾ. ಪಿ. ಎಸ್. ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಅವರು ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದರು. ಉಪ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕ ಸತೀಶ್ ವಿ. ತೋಟರ್ ವಂದನಾರ್ಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಸಹಾಯಕ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕ ಡಾ. ಜಿ. ಜೆ. ಪಿ. ದೀಕ್ಷಿತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿದರು.
ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಡಾ. ಕೆ. ತ್ಯಾಗು ಮತ್ತು ಡಾ. ಮಯೂರ ಪೂಜಾರಿ, ಸಹಾಯಕ ಕುಲಸಚಿವ ಸುನಿಲ್ ಜಿ., ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನಲಿಸ್ಟ್ ವಿನೋದ್ಕುಮಾರ್ ತಾಂಡೂರಕರ, ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಹಾಯಕರಾದ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಮತ್ತು ರಾಜೇಶ್ ಸಿ. ದಾಸ್, ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಾದ ಬಸವರಾಜ ಯಾದವಾಡ, ನಿಂಗಣ್ಣ ಎಂ. ಜಿ., ಪ್ರಕಾಶ ಎಸ್. ಎನ್., ಸಾಗರ್ ಕಬಾಡೆ, ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಶಿವಕುಮಾರ್ ಜಿ. ಸೇರಿದಂತೆ ಬೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ‘ವಂದೇ ಮಾತರಂ’ ಗೀತೆಯೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭವಾಗಿ, ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿತು.
ಕಲಬುರಗಿ,ನ.24: ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ (ಸಿಯುಕೆ) ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯವು ನ. 16ರಿಂದ 18ರವರೆಗೆ ಡಾ. ಎಸ್. ಆರ್. ರಂಗನಾಥನ್ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಮೂರು ದಿನಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಸಪ್ತಾಹದ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿತು.