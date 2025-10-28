ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸೋಣ

ಜೇವರ್ಗಿ:ಅ.೨೮: ಪ್ರತಿವರ್ಷದಂತೆ ಈ ಈ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸ ತಾಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ಆಚರಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಬಾರಿ ಕನ್ನಡ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯಂತೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಅರ್ಥಪುರ್ಣವಾಗಿ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸೋಣ ಎಂದು ದಂಡಾಧೀಕಾರಿ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ತಾಲೂಕ ಯಲಗೋಡ ಹೇಳಿದರು.
ಪಟ್ಟಣದ ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆಯ ಕುರಿತು ಕರೆದಿದ್ದ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆಯನ್ನುದ್ದೆಶಿಸಿ ತಾಲೂಕ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಆಚರಸಿಲು ಎಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮು ಖಂಡರು ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು ಅದರಂತೆ ಈ ಬಾರಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲು
ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇವೆ. ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತಾಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗೂಡಿ ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರದಿಂದ ಆಚರಿಸೋಣ. ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ಯುವಪಿಳಿಗೆಗೆ ತಿಳಿಸುವುದು ಬಹಳ ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ . ಈ ನಿಟ್ಟಿÀಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಒಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಚರಿಸೋಣ ಎಂದರು. ಮುಖ್ಯಧಿಕಾರಿ ಶಂಭುಲಿAಗ ದೇಸಾಯಿ
ಮಾತನಾಡಿ, ಕನ್ನಡ ಪರ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೇಂದ್ರಬಿAದುಗಳAತೆ. ಅವರ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯವಿದೆ. ತಾಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಾಗವಹಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಶಂಭುಲಿAಗ ದೇಸಾಯಿ, ರವಿಚಂದ್ರ ರೆಡ್ಡಿ, ಸತಿಷ ಸಾಂಗನ್, ಹುಲಿಕಂಠರಾಯ ಸುಂಬುಡ್, ಉಮೇಶ ಶರ್ಮಾ, ಶೋಭಾ ಸಜ್ಜನ, ಬಸಮ್ಮ, ಸಂತೋಷ ಭಾರತೀಯ ದಲಿತ ಪ್ಯಾಂಥರ ವಿಭಾಗೀ ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಭಿಮರಾಯ ನಗನೂರ ಕ ಸಾ ಪ ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಎಸ್ ಕೆ ಬಿರಾದಾರ ಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಭಿಮಾಶಮಕರ ಬಿಲ್ವಾಡ ವಿಷ್ಣ್ಣು ಸೇನಾ ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಬಸವರಾಜ ಬಾಗೇವಾಡಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಜಾಗೃತಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಕಾಶಿನಾಥ ಮಂದೆವಾಲ ಕ ಸಾ ಪ ಗೌರವ ಕಾ , ಶ್ರೀಹರಿ ಕರಕಳ್ಳಿ ಭಾರತೀ ಯ ದಲಿತ ಪ್ಯಾಂಥರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಖಜಾಂಚಿ, ರವಿ ಕುಳಗೇರಿ, ದಲಿತ ಮುಖಂಡರಾದ ಕ ಸಾ ಪ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಿದ್ದು ಕೇರೂರ, ಕ ಸಾ ಪ ನಗರ ಘoಟಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಂಗರೆಪ್ಪ ಆಡಿನ ಕೊಳಕೂರ ಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಖಂಡರಾದ, ಸಿದ್ದಣ್ಣಗೌಡ ಮಾವೂನೂರ, ಮುನೀರ ಪಾಶ್ ಕಳ್ಳಿ,ಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಖಂಡರಾದ ಮಾಂತಶ ಹಾದಿಮನಿ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇನೆ ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವಲಿಂಗ ಹಳ್ಳಿ ಕರವೇ ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ರಾಜು ಭಂಟನೂರ ದಲಿತ ಮುಖಂಡರಾದ, ಯಶವಂತ ಬಡಿಗೇರ ಮಂದೆವಾಲ ಜೈ ಕರವೇ ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಶರಬು ಕಲ್ಯಾಣಿ, ಸಾಯಬಣ್ಣ ಕಲ್ಯಾಣಕರ್, ದಶರತ, ಶ್ರೀಶೈಲ ಪೂಜಾರಿ,ದಲಿತ ಮುಖಂಡರಾದ ಗುಂಡಪ್ಪ ಜಡಗಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರಿದ್ದರು.
