ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸರ್ಕಾರದ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿ

ರಬಕವಿ-ಬನಹಟ್ಟಿ,ಫೆ.೨೬: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನೇಕಾರ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬನಹಟ್ಟಿಯ ಶ್ರೀಕಾಡಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಅಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ನೊಂದಣಿ ಅಭಿಯಾನ ಕಾರ್ಡ್ ವಿತರಣೆ ಹಾಗೂ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯ ನೊಂದಣಿ ಅಭಿಯಾನ ಜರುಗಿತು.
ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ ವೃತ್ತ ನಿರೀಕ್ಷಕ ರಮೇಶ ವಂಗಿ ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯದ ಕಾರ್ಮಿಕರಲ್ಲಿ ಕೈಮಗ್ಗ ನೇಕಾರರು, ಪವರ್ಲುಂ ನೇಕಾರರು, ಟೇಲರ್, ಕುಂಬಾರರು, ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು, ಪತ್ರಿಕೆ ಹಂಚುವವರು, ಅಟೋ ಚಾಲಕರು, ದ್ವಿಚಕ್ರ ರಿಪೇರಿದಾರರು, ಹಮಾಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಕಟ್ಟಡ ಹಾಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಾಹನ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಒಳಪಡುತ್ತಿದ್ದು, ಇಂಥ ಅಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಹತ್ತಾರು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಕಾರ್ಮಿಕರ ಆರೋಗ್ಯ, ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮತ್ತವರ ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ, ವಿವಾಹ, ಅಂಗವೈಕಲ್ಯತೆ ಮೊದಲಾದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪಿಂಚಣಿ ಸೌಲಭ್ಯವೂ ಇದ್ದು, ಎಲ್ಲ ಸ್ತರದ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸರ್ಕಾರದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದರು.
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನೇಕಾರ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವಲಿಂಗ ಟಿರಕಿ ಬಾಗಲಕೋಟ ಜಿಲ್ಲೆÀಯ ೪.೧೦ ಲಕ್ಷ ಇ-ಶ್ರಮ ಕಾರ್ಡಗಳು ನೊಂದಣಿಯಾಗಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ನೂರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಉಳಿದ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೂ ಕಾರ್ಡಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅವಳಿ ನಗರದ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸರ್ಕಾರದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲೆಂದು ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕರೆಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆಯೆಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವಲಿಂಗ ಟಿರಕಿ ಹೇಳದರು. ನಿಂಗಪ್ಪ ಗೋಕಾವಿ, ರಾಜೇಮದ್ರ ಮಿರ್ಜಿ, ಸಂಗಪ್ಪ ಉದಗಟ್ಟಿ, ಗಂಗಪ್ಪ ಒಂಟಗೂಡಿ, ಬಸು ಜಮಖಂಡಿ ಕಾಡಪ್ಪ ಬಡೇಮಿ, ಈರಪ್ಪ ಮಡಿವಾಳ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖರಿದ್ದರು.