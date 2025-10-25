ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯ ಮನೋಭಾವ ಬೆಳೆಯಲಿ

ಕೊರಟಗೆರೆ, ಅ. ೨೫-ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ ಶಿಬಿರಗಳು ಕೇವಲ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಗಳ ವೇದಿಕೆ ಮಾತ್ರವಾಗದೆ ಅದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಹಬಾಳ್ವೆಯ ಮೌಲ್ಯ, ಶ್ರಮದ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಬದುಕಿನ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಸುವ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯ ಮನೋಭಾವ ಬೆಳೆಸುವ ಪಾಠ ಶಾಲೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಲೆರಾಂಪುರ ಕುಂಚಿಟಿಗ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠದ ಪೀಠಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾ. ಶ್ರೀ ಹನುಮಂತನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.
ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೋಳಾಲ ಹೋಬಳಿಯ ಎಲೆರಾಂಪುರ ಕುಂಚಿಟಿಗ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠದಲ್ಲಿ ಇರಕಸಂದ್ರ ಕಾಲೋನಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ವಿಶೇಷ ಶಿಬಿರ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯ ಮನೋಭಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಮೂಡಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸ್ವಚ್ಚತೆ, ಶಿಸ್ತು, ಸಹಕಾರ ಮನೋಭಾವ ಮತ್ತು ನೈತಿಕತೆ ಎಂಬ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಥಂಭಗಳ ಮೇಲೆ ಯುವ ಜನತೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕು. ನೈಜ ಸೇವೆ ಎಂದರೆ ಹಣದಿಂದಲ್ಲ, ಮನದಿಂದ ನೀಡುವ ಸೇವೆ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಯವರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಶಿಬಿರದ ಬಗ್ಗೆ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಳ್ಳಿ, ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಡುವುದು. ಪರಿಸರವನ್ನು ನೈರ್ಮಲ್ಯವಾಗಿ ಇಡಲು ಸ್ವಚ್ಚತೆ ಮಾಡುವುದು ಎಂದು ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಲೆರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ, ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳು, ದೇವಾಲಯಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಚತೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಶಿಬಿರದ ೭ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ಶಿಬಿರ ನಡೆಯಲು ಶ್ರೀ ಮಠ ಊಟ, ವಸತಿ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಹಾಗೂ ಶಿಬಿರದಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಂಸ್ಕಾರವಂತರಾಬೇಕು. ದುಶ್ಚಟಗಳಿಂದ ದೂರವಿದ್ದು ನಾಡಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮೈಗೊಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಶಿಬಿರಾಧಿಕಾರಿ ಕೆ.ಆರ್.ನಾಗೇಂದ್ರ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಪರಮೇಶ್ವರ್, ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಗೀತಾ ನರಸಿಂಹರಾಜು, ತಾ.ಪಂ. ಮಾಜಿ ಆಧ್ಯಕ್ಷ ಆರ್.ಎಸ್, ರಾಜಣ್ಣ, ಸಹ ಶಿಬಿರಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ರೋಹಿಣಿ, ಟಿ.ಎಸ್.ದೃಶ್ಯಂತ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.