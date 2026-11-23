ಮಧುಗಿರಿ, ನ. ೨೩- ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸದೆ ಭಾಷೆ ಬದುಕಿನ ಭಾಗವಾಗಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಭಾಷೆ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಡಾ. ವಿನುತಾ ಹೇಳಿದರು.
ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಿಡಿಗೇಶಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ೨೦೨೬-೨೭ನೇ ಸಾಲಿನ ಕ್ರೀಡೆ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆ, ಯುವ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್, ಐಕ್ಯೂಎಸಿ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಸಮಿತಿಗಳ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ಮತ್ತು ೭೧ನೇ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ಪದವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹಬ್ಬ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬ ಹಾಗೂ ನಾಡಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆಯ ಹಿಂದೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸತ್ಯ ಅಡಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಣ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಸತೀಶ್ ಎಂ. ಮಾತನಾಡಿ, ಕೃತಕಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತೆಯ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಆಸ್ಮಿತೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡಾಗ ಕನ್ನಡದ ತೇರನ್ನು ಎಳೆಯುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಕನ್ನಡ ಕೂಡ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದು ಎಂದರು.
ಒಂದು ಭಾಷೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸಿದಷ್ಟು ಅದು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಪೂರ್ವಿಕರಿಂದ ಬಳುವಳಿಯಾಗಿ ಬಂದ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಸುಧಾರಿಸುವ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಇಂದಿನ ಕನ್ನಡಿಗರು ತಾಂತ್ರಿಕ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಉಳಿಸಬೇಕಾದ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಐಕ್ಯೂಎಸಿ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಡಾ. ಎಲ್. ಮಂಜು ಭಾರ್ಗವಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಭಾಷೆ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಒಂದು ಭಾವನೆ. ಭಾಷೆಯು ಪ್ರಾದೇಶಿಕತೆಯನ್ನು ಮೀರಿ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಪದವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಗುರಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಮಿತಿಯ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಪ್ರೊ ರಜನಿ ಪ್ರೊ ಅನುಪಮಾ ಪ್ರೊ ಪುಟ್ಟರಾಜು, ಡಾ. ಶೋಭಾ, ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರಾದ ಷಣ್ಮುಖ, ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ, ಡಾ. ಸವಿತಾ, ಡಾ. ಸಿದ್ದನಾಯ್ಕ, ಸ್ವಾರಪ್ಪ, ಆಶಾ, ಪವಿತ್ರ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಯೋಜಕರಾದ ರಮೇಶ್, ವೆಂಕಟೇಶ್, ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ, ಪ್ರೊ. ಚಂದನ ಮತ್ತಿತರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.