ಕನ್ನಡ ಅನುಷ್ಠಾನ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಜಾರಿಯಾಗಲಿ : ಆನಂದ ಪಾಟೀಲ ಸಿದ್ದಾಮಣಿ

ಕಲಬುರಗಿ: ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನ ಎಂದರೆ ಆಡಳಿತ, ಶಿಕ್ಷಣ, ದಿನನಿತ್ಯದ ವ್ಯವಹಾರ ಹಾಗೂ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತರುವುದು ಎಂದು ಕನ್ನಡಪರ ಹೋರಾಟಗಾರ ಆನಂದ ಪಾಟೀಲ ಸಿದ್ದಾಮಣಿ ಹೇಳಿದರು.
ನಗರದ ಕಲಾಮಂಡಳದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಭಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕøತಿಕ ಕಲಾಸಂಸ್ಥೆ ಇವರ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ‘ಕನ್ನಡ ಅನುಷ್ಠಾನ ಎಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ’ ಎಂಬ ಒಂದು ದಿನದ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ವಿಧಾನ ಸೌಧ ದಿಂದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿವರೆಗೆ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ, ಸುತ್ತೋಲೆ, ಪತ್ರವ್ಯವಹಾರ, ನಾಮಫಲಕ ಹಾಗೂ ಮೊಹರುಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಬಳಕೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಲಿಂಗಬಸವ ಪಾಟೀಲ ಮಾತನಾಡಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಿಂದ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದವರೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು. ನ್ಯಾಯಾಂಗದಲ್ಲೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವಂತೆ ಕನ್ನಡದ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು ಎಂದ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು.
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಕನ್ನಡದ ಬಳಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬೇಕಿದೆ. ‘ನುಡಿ’, ಯುನಿಕೋಡ್, ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಲತಾಣಗಳು, ಮೊಬೈಲ್ ???ಪ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ರಮೇಶ ಮಾತನಾಡಿ, ಖಾಸಗಿ ವಲಯ, ಅಂಗಡಿ-ಮುಂಗಟ್ಟುಗಳು, ಮಾಲ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲೂ ಕನ್ನಡ ನಾಮಫಲಕಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು. ಕನ್ನಡದ ಅನುಷ್ಠಾನ ಕೇವಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ ಜನಜೀವನದ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಜಾರಿಯಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.
ಜಗನ್ನಾಥ ಪಾಟೀಲ, ರವಿ ಹಿರೇಗೌಡ, ಗೌಡಪ್ಪಗೌಡ ಪಾಟೀಲ,ಈರಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು, ಪ್ರಸಾದ್ ಪಟ್ಟಣಕರ್ ಹಾಗೂ ರಮೇಶ್ ರಂಜೋಳಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದರು,
ಆನಂದ ಹೆಚ್,ಅರುಣ ಹಾಗರಗಿ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಪೂಜಾರಿ,ಕಾಶಿರಾಯ, ಶರಣಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಸುಭಾಶ್ಚಂದ್ರ , ಪಾಟೀಲ,ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ವಹಿಸಿದ್ದರು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಮಾದೇವಿ ಕಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು,ಅಂಬಾರಾಯ ಕೋಣೆ ನಿರೂಪಿಸಿದರು, ನಾಗರಾಜ ಬಿರಾದಾರ ವಂದಿಸಿದರು,
ಕಲಬುರಗಿ: ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನ ಎಂದರೆ ಆಡಳಿತ, ಶಿಕ್ಷಣ, ದಿನನಿತ್ಯದ ವ್ಯವಹಾರ ಹಾಗೂ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತರುವುದು ಎಂದು ಕನ್ನಡಪರ ಹೋರಾಟಗಾರ ಆನಂದ ಪಾಟೀಲ ಸಿದ್ದಾಮಣಿ ಹೇಳಿದರು.