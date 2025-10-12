ಹರಡಲಿ ಮನ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಕಸ್ತೂರಿಯ ಪರಿಮಳ : ಸೀರಿ

ಜೇವರಗಿ,ಅ.12: ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ವತಿಯಿಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪ್ರತಿ ಮನ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಕಸ್ತೂರಿಯ ಪರಿಮಳ ಹರಡಲಿ ಎಂದು ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಮಹಾಸಭಾದ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಜಶೇಖರ ಸೀರಿ ಕರೆ ನೀಡಿದರು.
ಪಟ್ಟಣದ ಕನ್ನಡ ಭವನದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ವತಿಯಿಂದ ನಡೆದ ನಗರ ಘಟಕದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪದಗ್ರಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ವತಿಯಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಕನ್ನಡ ಪರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ಎಂಬಂತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.ಇದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಎಂದರು
ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಸಂಶೋಧಕ,ಸಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಡಾ.ಧರ್ಮಣ್ಣ ಕೆ ಬಡಿಗೇರ ಮಾತನಾಡಿ,ನಮ್ಮ ನಾಡು ನುಡಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರವಾಗಿದೆ.ನಮ್ಮ ಕಸಾಪ ತಂಡವು ಡಾ.ಫ ಗು ಹಳಿಕಟ್ಟಿರವರ ಜನ್ಮ ದಿನೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ವಚನಗಳನ್ನು ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜನತೆಗೆ 12ನೇ ಶತಮಾನಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ ಕೀರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಜೇವರ್ಗಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಇದೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜೇವರ್ಗಿ ನಗರ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡದ ಶಾಲು ಹಾಕುವುದರ ಮೂಲಕ ಕಸಾಪದ ಸಾರಥಿಗಳಾಗಿ ಕನ್ನಡ ನಾಡು ನುಡಿ ಸೇವೆಗೆ ಟೊಂಕ ಕಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಎಂದು ಕಸಾಪ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್ ಕೆ ಬಿರಾದಾರ ಹೇಳಿದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿ ದಯಾನಂದ ದೇವರಮನಿ,ತಹಸೀಲ್ದಾರ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಯಲಗೋಡ, ಪುರಸಭೆ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಶಂಭುಲಿಂಗ್ ದೇಸಾಯಿ,ಭೀಮರಾಯ ನಗನೂರ, ಕರ್ನಾಟಕ ಜನರ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮರೆಪ್ಪ ಬೇಗಾರ,ಧನರಾಜ ರಾಠೋಡ ಮುತ್ತಕೋಡ, ಈಶ್ವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ,ಭೀಮಾಶಂಕರ ಬಿಲ್ಲಾಡ, ಶ್ರವಣಕುಮಾರ ಇಜೇರಿ, ನಿಂಗಣ್ಣ ರದ್ದೆವಾಡಗಿ, ಶರಭು ಕಲ್ಯಾಣಿ, ಕಲ್ಯಾಣಕುಮಾರ ಸಂಗಾವಿ,ಡಾ.ಹಣಮಂತರಾಯ ರಾಂಪೂರ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಪಾಟೀಲ, ಶ್ರೀಹರಿ ಕರಕಿಹಳ್ಳಿ,ನಗರ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಂಗಾರೆಪ್ಪ ಅಡಿನ್,ಭೀಮು ಹಳ್ಳಿ,ಸುರೇಶ್ ಹಿರೇಮಠ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಇದ್ದರು.
