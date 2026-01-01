ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಕುಟುಂಬದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮೂಡಲಿ

By
Kalaburgi_Newsroom
-

ಕಲಬುರಗಿ : ಜ.೧:ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಎಂಬ ಜಾಗತಿಕ ಕುಟುಂಬದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮೂಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ವಿಶ್ವದೆಲ್ಲೆಡೆ ಶಾಂತಿ, ಪ್ರೀತಿ ಉಂಟಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಉಪನ್ಯಾಸಕ, ಚಿಂತಕ ಎಚ್.ಬಿ.ಪಾಟೀಲ್ ಹೇಳಿದರು.
ನಗರದ ಆಳಂದ ರಸ್ತೆಯ ಸಂತೋಷ ಕಾಲನಿ ಕ್ರಾಸ್ ಸಮೀಪದ ‘ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಕಾಡೆಮಿ’ಯಲ್ಲಿ ‘ಬಸವೇಶ್ವರ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಬಳಗ’ದ ವತಿಯಿಂದ ಜರುಗಿದ “ಜಾಗತಿಕ ಕುಟುಂಬ ದಿನಾಚರಣೆ” ಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಡೀ ವಿಶ್ವವನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ಈ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ದಿನವು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯAತ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಏಕತೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಿ, ಭಾಷೆ, ಧರ್ಮ, ದೇಶ, ಜನಾಂಗ, ರಾಜಕೀಯ ಸಂಬAಧವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಒಂದಾಗಿ ಬದುಕಲು ಪ್ರೇರಪಿಸುವ ದಿನವಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶಿವಯೋಗೆಪ್ಪಾ ಎಸ್. ಬಿರಾದಾರ, ದತ್ತು ಹಡಪದ, ಅಸ್ಲಾಂ ಶೇಖ್, ಡಾ.ರಾಜಶೇಖರ ಪಾಟೀಲ್ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದ್ದರು.

