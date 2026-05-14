ಹಿಪ್ಪರಗಿಯಲ್ಲಿ ಚಿರತೆ ದಾಳಿ : ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದ ಎಮ್ಮೆ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ

ಜಮಖಂಡಿ : ಮೇ 14:ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಳೇಪೂರ ಮಠದ ತೋಟದ ಮಾವಿನ ಗಡ್ಡಿಯ ತೋಟದ ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದ ಎಮ್ಮೆ ಮೇಲೆ ಚಿರತೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.
ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ನಡೆದ ಈ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಎಮ್ಮೆ ಕರುವಿಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಲ್ಲಿ ಭೀತಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ.
ಘಟನೆಯ ನಂತರ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಉಪವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಎಚ್.ವೈ. ಉಗಾರ, ಉಪವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಗದ್ದನಕೇರಿ ಹಾಗೂ ಗಸ್ತು ಅರಣ್ಯ ಪಾಲಕ ಈರಣ್ಣಾ ಪೆÇದ್ದಾರ ಅವರ ತಂಡ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿತು.
ಚಿರತೆ ದಾಳಿಯಿಂದ ಪಶುಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೂ ಅದೇ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕನ್ನೂಳಿ ಎಂಬವರ ಆಕಳ ಕರುವಿನ ಮೇಲೂ ದಾಳಿ ನಡೆದಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ.
ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಪಶುಗಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ಬಿಡಲು ಹೆದರಿಕೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಚಿರತೆ ಸೆರೆಗೆ ಬಲೆ ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
“ಕಣ್ಣಾರೆ ಚಿರತೆ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ” – ಜಾನುವಾರು ಮಾಲೀಕ ಈರಪ್ಪ ವಜ್ಜರವಾಡ
ಘಟನೆಯ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಜಾನುವಾರು ಮಾಲೀಕ ಈರಪ್ಪ ವಜ್ಜರವಾಡ ಅವರು,
“ಸಂಜೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಂದಿನಂತೆ ತೋಟದ ಕಡೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಆಗ ಏಕಾಏಕಿ ಚಿರತೆ ಬಂದು ಎಮ್ಮೆ ಮೇಲೆ ಹಾರಿಬಿತ್ತು. ಮೊದಲು ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿತು. ನಾನು ಗಾಬರಿಗೊಂಡರೂ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿ ಕೂಗಾಡಿದೆ. ಕಲ್ಲು, ಕುಡುಗೋಲು ಹಿಡಿದು ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಚಿರತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿ ಹೋಗಿತು. ನಾನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಚಿರತೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ,” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
“ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಇದು ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ನಂತರ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದೇವೆ,” ಎಂದರು.
“ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ಬಿಡಲು ಭಯವಾಗುತ್ತಿದೆ” – ಗ್ರಾಮಸ್ಥೆ ತಂಗೆವ್ವಾ ಶ್ರೀಶೈಲ ಹೊಸಮನಿ
ಗ್ರಾಮಸ್ಥೆ ತಂಗೆವ್ವಾ ಶ್ರೀಶೈಲ ಹೊಸಮನಿ ಮಾತನಾಡಿ,
“ಚಿರತೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಎಲ್ಲರೂ ಆತಂಕಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಮಕ್ಕಳು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಲು ಹೆದರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಜೆ ಬಳಿಕ ಹೊರಗೆ ಓಡಾಡಲು ಭಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಕೂಡಲೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು,” ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
“ಕಲ್ಲು ತೂರಿ ಚಿರತೆಯನ್ನು ಓಡಿಸಿದ್ದೇವೆ” – ಗ್ರಾಮಸ್ಥ ನಿಂಗನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ
ಗ್ರಾಮಸ್ಥ ನಿಂಗನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಮಾತನಾಡಿ,
“ರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು 7 ಗಂಟೆ ವೇಳೆಗೆ ಚಿರತೆ ಬಂದು ಎಮ್ಮೆ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿತು. ನಾವು ಕೂಗಾಡಿ ಕಲ್ಲು ತೂರಿದ ನಂತರ ಚಿರತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿ ಹೋಯಿತು. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಭಯದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ,” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.