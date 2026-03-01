ಸಿಯುಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟಿAಗ್,ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಕುರಿತು ಉಪನ್ಯಾಸ

ಕಲಬುರಗಿ,ಮಾ.1: ಪುಣೆಯ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ನ ಮಾಜಿ ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊ. ಎಲ್. ಎಂ. ಪಟ್ನಾಯಕ್ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರು.
ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿAಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಸಾಫ್ಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿAಗ್ ಮತ್ತು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಅದರ ಪ್ರಭಾವದ ಕುರಿತು ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಗಣಿತದ ತಾರ್ಕಿಕ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಬಳಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿAಗ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ಆಟೊಮೇಷನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳನ್ನು ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡುಬAದಿದೆ. ಕೇವಲ ಂI ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಬಳಸದೆ ಚಿಂತನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ರಚನಾತ್ಮಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಯುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ನಿಕಾಯದ ಡೀನ್ ಪ್ರೊ. ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯ ಅವರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಡಾ. ಗುರುರಾಜ್ ಮುಕರಂಬಿ ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊ.ಆರ್.ಎಸ್.ಹೆಗಡಿ, ಪ್ರೊ.ನಾಗರಾಜ್, ಡಾ.ಪಿ.ಎಂ.ಕಾAಬಳೆ, ಡಾ.ಮಾದುರಿ ಕಾಗಲೆ ಮತ್ತಿತರ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಡಾ.ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.
