Sunday, May 10, 2026
ಎನ್‍ಎಸ್‍ಎಸ್ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಎಐ ಕುರಿತು ಉಪನ್ಯಾಸ

Kalaburgi_Newsroom
ಚಿಂಚೋಳಿ,ಮೇ 10: ಪಟ್ಟಣದ ಚಂದಾಪುರದ ಶ್ರೀಮತಿ ಚಿನ್ನಮ್ಮ ಬಸಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ್ ಕಲಾ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಪದವಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆ ಘಟಕ ವಿಶೇಷ ಶಿಬಿರದ ಮೂರನೇ ದಿವಸದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಸಾಧಕ ಮತ್ತು ಭಾದಕಗಳು ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಡಾ. ಎಂ ಎನ್ ಸುಲ್ತಾನಪೂರ, ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಾಲೆಜ್ ಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಕಾಸಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಕು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಯಶಸ್ವಿನ ಹಾದಿಯಂತೆ ಜೀವನ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಆರ್ಟಿಫಿಶಿಯಲ್ ಇಂಟಲಿಜೆನ್ಸಿ ಮೂಲಕ ಸಾಧಕ ಬಾದಕಗಳ ನೋಡಿದಾಗ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಯುದ್ಧಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಅಮೇರಿಕಾ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ಹಾಗೂ ರಶಿಯಾ ದಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದು ಅದರಿಂದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲೂ ಡ್ರೋನ್ ಎಂಬ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸಿ ಬಳಸಿ ಯುದ್ಧಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಬಳಕೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಮೋತ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡಿರುವ ಯಂತ್ರವನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿದ ಮಶೀನು ನಮ್ಮ ನಿಯಂತ್ರಣ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರೆ ನಮಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಂಜೀವ ಕುಮಾರ್ ಪಾಟೀಲ್, ಡಾ. ಬಸವರಾಜ್ ವಾಡೇಕರ್, ಡಾ. ಶಂಕರ್ ಕೊಡದೂರ್, ಸುಧಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಕಾಶಿನಾಥ್ ಹುನಜೆ, ಎನ್. ಎಸ್.ಎಸ್. ಸಂಯೋಜಕರಾದ ಡಾ. ದಿವ್ಯಾ ಕೆ ವಾಡಿ, ಮತ್ತು ಎನ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು

