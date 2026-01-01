ಕಲಿಕಾ ಸಾಮಥ್ರ್ಯ ವೃದ್ಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಕಲಿಕಾ ಹಬ್ಬ ಸಹಕಾರಿ

ರಬಕವಿ-ಬನಹಟ್ಟಿ,ಜ.1 : ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಲಿಕಾ ಸಾಮಥ್ರ್ಯ ವೃದ್ದಿಸುವಲ್ಲಿ ಎಫ್.ಎಲ್.ಎನ್. ಆದಾರಿತ ಕಲಿಕಾ ಹಬ್ಬ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಯೋಜಕ ಬಿ.ಎಂ. ಹಳಮನಿ ಹೇಳಿದರು.
ಅವರು ಹನಗಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಬಾಗಲಕೋಟ, ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಸಮನ್ವಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಜಮಖಂಡಿ, ಸಮೂಹ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರ ರಬಕವಿ ಇವರ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದ ರಬಕವಿ ಕ್ಲಷ್ಟರ್ ಮಟ್ಟದ ಎಫ್.ಎಲ್.ಎನ್. ಆಧರಿತ “ಕಲಿಕಾ ಹಬ್ಬ” ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅಥಿತಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಅವರು ಎಫ್.ಎಲ್.ಎನ್. ಎಂದರೆ ಮೂಲಭೂತ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ, ಮಗುವಿನ ಕನಿಷ್ಠ ಕಲಿಕೆಯ ಮಾನದಂಡಗಳಾದ ಸ್ಪಷ್ಠ ಓದು ಶುಧ್ಧ ಬರಹ ಸರಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಸಾಮಥ್ಯವಾಗಿದೆ. ಯಾವ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಮಥ್ರ್ಯಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಲ್ಲವೋ ಅಂಥಹ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಚಟುವಟಿಕೆ ಆಧಾರಿತ ವಿಶೇಷಭೋಧನೆಯ ಮೂಲಕ ಕಲಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೇಯಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ರಬಕವಿಯ ಸಮೂಹ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶಿವಕುಮಾರ ಕೊಕಟನೂರ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಓದುವ ಮಕ್ಕಳ ಕಲಿಕಾ ಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರಕಾರ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಮಕ್ಕಳ ಕಲಿಕಾ ಪ್ರಮಾಣ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತಿದ್ದು ಖಾಸಗೀ ಶಾಲೆಗಳ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳೂ ಪ್ರತೀ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸುತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಲಾಳಕಿಯವರು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು,
ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಎಂ. ಎಸ್. ಗಡೆನ್ನವರ, ಜಿ. ಆರ್. ನಾವಿ, ವಿ. ಎಸ್. ಹಲಕುರ್ಕಿ, ಜಿ. ಆರ್. ಚಿತ್ತಾಪೂರ, ಆರ್. ವಿ. ಲಮಾಣಿ, ಬಿ ಡಿ ನೇಮಗೌಡ, ಆರ್ ಬಿ ಹೋಟ್ಕರ್, ಮುಖ್ಯ ಗುರುಗಳಾದ ಆರ್ ಎಲ್ ಪತ್ತಾರ್ ಇದ್ದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿನೋದ ಲಾಳಕಿ, ಮಹಾದೇವ ಗುಬಚೆ, ರಾಮಪ್ಪ ಕಪ್ಪಲಗುದ್ದಿ, ಗೀತಾ ಲಾಳಕಿ, ನಾಜರಿನ್ ಬಾನು ಯಾದವಾಡ, ದುಲಹನ್ ಬಿ ಯಾದವಾಡ, ರಾಜಶ್ರೀ ಲಾಳಕಿ, ಮಂಜುನಾಥ ಹುದ್ದಾರ, ಚಂದ್ರಕಲಾ ಬಡಿಗೇರ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.