ರೋಣೂರು ವೈಕುಂಠಪುರದಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿ ಏಕಾದಶಿ ಆಚರಣೆ

ಕೋಲಾರ,ಡಿ,೩೧- ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಪುರಾತನವಾದ ರೋಣೂರು ವೈಕುಂಠಪುರದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿತ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ ಅದ್ದೂರಿ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಮಾಜಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಕೆ.ಆರ್.ರಮೇಶ್ಕುಮಾರ್ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಜನರ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ದೂರವಾಗಲಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಮಳೆ,ಬೆಳೆಯಾಗಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ ಈ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ, ಮಹಾಭಾರತ ಕಾಲದ ಈ ದೇವಾಲಯ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಈ ಸ್ವಾಮಿಯ ದರ್ಶನದಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮಳೆ,ಬೆಳೆಯಾಗಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ ಅವರು, ಜನತೆ ವೈಷಮ್ಯ ಮರೆತು ಪರಸ್ಪರ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ
ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸಿದರು.
ಮುಂಜಾನೆ ೩ ಗಂಟೆಯಿಂದಲೇ ಸಹಸ್ರಾರು ಮಂದಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು. ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ೩ ಗಂಟೆಗೆ ಅಭಿಷೇಕ, ಅಲಂಕಾರ ಮತ್ತು ಶ್ರೀವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಶ್ರೀ ವೈಕುಂಠ ದ್ವಾರ ದರ್ಶನ, ಪ್ರಾಕಾರೋತ್ಸವ, ಶಾಸ್ತೀಯ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಸುಗಮ ಸಂಗೀತ,ಕೊಳಲು ವಾದ್ಯಕಚೇರಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಇಡೀ ದಿನ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಧನುರ್ಮಾಸ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ೫ ರಿಂದ ೬ ಗಂಟೆಯವರೆವಿಗೂ ಧನುರ್ಮಾಸ ಪೂಜೆ, ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ, ತಿರುಪ್ಪಾವೆ ಪಾರಾಯಣ, ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಿತ್ಯ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅರ್ಚಕರಾದ ಆರ್.ಮೋಹನ್,ರಾಜಗೋಪಾಲಭಟ್ಟರ್,ಬಾಬುಸ್ವಾಮಿ, ಕೃಷ್ಣಮಾಚಾರ್ ಪೂಜೆಯ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಬಿ.ಎನ್.ಸುಧೀಂದ್ರ, ಗ್ರಾ.ಪಂ ಸದಸ್ಯ ಆರ್ ಕೆ ಎಸ್ ಮಂಜುನಾಥ, ಜಿಪಂ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಮ್ಯಾಕಲ್ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, ಕೋಚಿಮುಲ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೆಕೆ ಮಂಜುನಾಥ್, ದೇವಾಲಯ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಮಣ್ಣ, ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಯಾದವ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಂಡರಾದ ರವಿ,, ಶ್ರೀನಿವಾಸರೆಡ್ಡಿ, ಗಿರೀಶ್, ವಿಜಯ ಭಾಸ್ಕರ್ ಮತ್ತಿತರರಿದ್ದರು.