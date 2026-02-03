ರಾಯಣ್ಣ ಮೂರ್ತಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಚಾಲನೆ

ಬೀದರ್: ಫೆ.3:ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸುಲ್ತಾನಪುರ(ಜೆ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಮೂರ್ತಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಭಾನುವಾರ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.
ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿದ ಕ್ರಾಂತಿ ವೀರ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಯುವ ಘರ್ಜನೆ ಸಂಘಟನೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಲೋಕೇಶ್ ಮರ್ಜಾಪುರ ಮಾತನಾಡಿ, ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣರ ಸುಂದರ ಮೂರ್ತಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಸಂತಸದ ಸಂಗತಿ ಎಂದರು.
ಸಂಘಟನೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವರಾಜ ಮಲ್ಕಾಪುರೆ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವು ಚಿಮಕೋಡೆ, ಖಜಾಂಚಿ ರಾಜ ಟಗರು ಆಣದೂರು, ಪ್ರಮುಖರಾದ ಯಲ್ಲಾಲಿಂಗ ಮಲ್ಕಾಪುರ, ಕುಮಾರ ನಿಜಾಂಪುರ, ಶರಣು ಟೊಳ್ಳೆ, ಸಂಜು ನಿಜಾಂಪುರ, ಬಾಬು ಮಲ್ಕಾಪುರೆ, ಜಾರ್ಜ್ ಮೈಲೂರ, ಗ್ರಾಮದ ರವಿ, ನೆಹರೂ, ಶಿವರಾಮ, ಶ್ರೀಕಾಂತ, ಶಿವಕುಮಾರ, ಅಶೋಕ, ಸೋಮನಾಥ, ಸ್ಟೀವನ್, ಮುತ್ತಯ್ಯ, ಕುಪೇಂದ್ರ ಡಿ.ಎಸ್, ರಾಜು, ಸಚಿನ್, ಗೋಪಾಲ್, ಸುನೀಲ್, ಸುಭಾಷ್, ಸಿದ್ದು ಮತ್ತಿತರರು ಇದ್ದರು.
ಬೀದರ್: ಫೆ.3:ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸುಲ್ತಾನಪುರ(ಜೆ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಮೂರ್ತಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಭಾನುವಾರ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.