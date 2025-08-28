ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ವಿವಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ನೇಮಕಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಆ.೨೮ ಕೊನೆ ದಿನಾಂಕ

ಕೋಲಾರ,ಆ,೨೭- ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿವಿಧ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ೨೦೨೫-೨೬ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅ.೨೮ರ ಸಂಜೆ ೫ ಗಂಟೆಯವರೆಗೂ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕುಲಸಚಿವ ಶ್ರೀಧರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವ ಅವರು, ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಂಗಸಂದ್ರದ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾಲೇಜು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ವಇಲ್ಲಿನ ವಿವಿಧ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೋಧನಾ ಕಾರ್ಯಭಾರ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ, ಯುಜಿಸಿ ನಿಯನಾನುಸಾರ ಪೂರ್ಣಕಾಲಿ, ಅರೆಕಾಲಿಕ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕನ್ನಡ-ಪೂರ್ಣಕಾಲಿಕ ೩ಹುದ್ದೆ, ಅರೆಕಾಲಿಕ ೧ ಹುದ್ದೆ, ಆಂಗ್ಲಭಾಷೆ-ಪೂರ್ಣಕಾಲಿಕ ೨ ಹುದ್ದೆ, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ- ವಪೂರ್ಣಕಾಲಿಕ ೩ ಹುದ್ದೆ, ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಪೂರ್ಣಕಾಲಿಕ ೨, ಅರೆಕಾಲಿಕ ೨ ಹುದ್ದೆ, ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ್ಣಕಾಲಿಕ ೫ ಹುದ್ದೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪೂರ್ಣಕಾಲಿಕ ೩, ಅರೆಕಾಲಿಕ೧, ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ- ಪೂರ್ಣಕಾಲಿಕ ೬ ಹುದ್ದೆ, ಗಣಕವಿಜ್ಞಾನ- ವಪೂರ್ಣಕಾಲಿಕ ೪, ಅರೆಕಾಲಿಕ ೧ ಹುದ್ದೆ, ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ-ಪೂರ್ಣಕಾಲಿಕ ೬ ಹುದ್ದೆ, ಗಣಿತ ಶಾಸ್ತ್ರ-ಪೂರ್ಣಕಾಲಿಕ ೪ ಹುದ್ದೆ, ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ವಿಜ್ಞಾನ- ಪೂರ್ಣಕಾಲಿಕ ೪ ಹುದ್ದೆ, ಬಿಇಡಿ-ಪೂರ್ಣಕಾಲಿಕ ೭ ಹುದ್ದೆ, ಎಂ.ಎ ಎಜುಕೇಷನ್-ಪೂರ್ಣಕಾಲಿಕ ೩ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.
ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯೊಂದಿಗೆ ಪಿಹೆಚ್ಡಿ/ಎನ್ಇಟಿ/ ಎಸ್ಎಲ್ಇಟಿ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ವಿವಿಯ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ನಿಂದ ಅರ್ಜಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೆಇಕೊಂಡು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ, ಅಂಕಪಟ್ಟಿಗಳು, ಸೇವಾನುಭವ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ,ಪಿಹೆಚ್ಡಿ/ಎನ್ಇಟಿ/ ಎಸ್ಎಲ್ಇಟಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ, ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ದ್ವಿಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿ ಕುಲಸಚಿವರು, ಉತ್ತರ ವಿವಿ ಆಡಳಿತ ಕಚೇರಿ, ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಬಡಾವಣೆ, ಟಮಕ, ಕೋಲಾರ-೫೬೩೧೦೩ ಈ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.
ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳ ಕಾರ್ಯಭಾರ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವಹಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರದ ಮೀಸಲಾತಿ ನಿಯಮಗಳ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಮಿಂಚಂದೆ ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುವ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಖುದ್ದು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಯ ನಿಯಮಗಳ ಪಾಲನೆ, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗದಿರುವುದು ಮತ್ತಿತರ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಸದರಿ ನೇಮಕಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರುವ ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು.