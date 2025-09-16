ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಲಲಿತಾ ಅನಪೂರ ಕರೆ

ಯಾದಗಿರಿ,ಸೆ.16-ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡೋರು ಯಾರು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ತರಹದ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ವ್ಯವಹಾರದ ನಿಪುಣರಿಂದ ತರಬೇತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ನಗರಸಭೆ ಸಹಕಾರ ಯಾವಾಗಿನಿಂದಲೂ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಗರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕು.ಲಲಿತಾ ಮೌಲಾಲಿ ಅನಪೂರ ಹೇಳಿದರು.
ಇಲ್ಲಿನ ನಗರಸಭೆ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಗರಸಭೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಹಿಳಾ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ನಡೆದ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆವಹಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳ ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡಲು ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ಎನ್ನುವುದು ಇಷ್ಟೇಲ್ಲಾ ಮಹಿಳೆಯರು ಬಂದಿರುವುದರಿಂದಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿದೆ, ಓಕಲ್ ಪಾರ್ ಲೋಕಲ್ ಎನ್ನುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡೋಣ ಎಂದು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಹುರಿ ದುಂಬಿಸಿದರು.
ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಮಹಿಳಾ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘದ ಸುಮಲತಾ ಮಾತನಾಡಿ, ನಾನೂ ಹಲವಾರು ಗೃಹಪಯೋಗಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸ್ವಯಂ ಆಗಿ ಆದರ್ಶ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಪ್ರಥಮದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯಾಪಾರದ ಕುರಿತಾಗಿ ಭಯವಾಗಿತ್ತು, ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಈಗ 20 ತರಹ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿವಿ, ಫುಡ್ ಗ್ರೇಡ್ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದು ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಗೃಹ ಉದ್ಯಮ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಕೀರ್ತನಾ ಮಾತನಾಡಿ, ನಾನು ಬಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದಿನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
ಸಿದ್ದಲಿಂಗೇಶ್ವರಿ ಮಾತನಾಡಿ, ವಿಶ್ವರ್ಮದಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಾಗ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದವರಿಗೆ ಲೋನ್ ಆಗಿದೆ ನಂತರ ಆಗಿರುವ ಅರ್ಜಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು ಎಂದು ಉತ್ತರ ನೀಡಿದರು.
ಶಾಂತಾ, ಚಂದ್ರಕಲಾಮ, ಬಸ್ಸಮ್ಮ ಪಟೇಲ್ ವಾಡಿ ಬಟ್ಟೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಿನಿ ಎಂದರು.
ಪೂಜಾ ದುರ್ಗಾನಗರ, ರೇಣುಕಾ ಬಂಡಗೇರಾ ಟೇಲರಿಂಗ ಮಾಡ್ತಿನಿ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.
ಜ್ಯೋತಿ ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ನಡಸ್ತಿನಿ ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ನಗರಸಭೆಯಿಂದ ಆಹಾರದ ಆರ್ಡ್ ಕೊಡ್ರಿ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಸೆ. 17ಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡ್ತಿವಿ ಅನಪೂರ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.
ನಗರಸಭೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರುಕ್ಕಿಯ ಬೇಗಂ, ನಗರಸಭೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಶ್ವಿನಿ, ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟನೆ ಅಧಿಕಾರಿ, ಭೀಮಣ್ಣ ಕೆ.ವೈದ್ಯ. ಎಸ್ಬಿಐಎಂ ಮ್ಯಾನೇಜರ್. ಶಾಂತಿ ಭಾರತಿ, ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು ಇತರರಿದ್ದರು.
ವಯಸ್ಸಾದ್ರ ಲೋನ್ ಕೊಡಲ್ಲಂತಾರಿ…
ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಾನು 01 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಶಾವಿಗೆ ಮಶಿನ್ ಹಾಕಿನ್ರೀ, ಆದರೆ ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಛಲದೊಂದಿಗೆ ಆದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ನವರು ನಿನಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ ಲೋನ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತಾ ಕಳೆದ ಹಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಸತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ವಯಸ್ಸಾದವರು ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಬಾರದೇ ಎಂದು ನಗರದ ಶಾರದ ತಮ್ಮ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದರು. ತಕ್ಷಣ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ ನಗರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕು.ಲಲಿತಾ ಮೌಲಾಲಿ ಅನಪೂರ ರವರು ನೀವು ಈಗ ಬನ್ನಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ನವರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ನಾನೇ ಸ್ವತಹಃ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಲೋನ್ ಕೊಡಸ್ತೀನಿ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದಾಗ ಸಭೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲರೂ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.
