ನಾಡಕಾರ್ಯಲಯಕ್ಕೆ ಮೂಲಭೂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೊರತೆ

ಗುರುಮಠಕಲ್,ನ.18: ಇಲ್ಲಿನ ಉಪ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ರವರ ನಾಡಕಾರ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಲವು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಲಯಕ್ಕೆ ತಾಲೂಕಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳ ರೈತರು ಪಹಣಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವದಕ್ಕಾಗಿ, ಪಿಂಚಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತೆಗೆದು ಕೊಳ್ಳುವದಕ್ಕಾಗಿ, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಳಾಸ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವದಕ್ಕಾಗಿ ಜನರು ದೂರದ ಗ್ರಾಮಗಳಿಂದ ನಾಡಕಛೇರಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಕೂಡಲು ಆಸನಗಳು ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕುಡಿಯಲು ನೀರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ,ಜನರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಲಯದ ಸುತ್ತಲು ಕಂಪೌಂಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಿಂದ ಬರುವ ಜನರಿಗೆ ನೆರಳಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಬೇಕೆಂದು ಸರಕಾರವು ಇತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸ ಬೇಕೆಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ..