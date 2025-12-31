ಯುವಜನತೆಗೆ ಪ್ರಖರ ವೈಚಾರಿಕ ಚಿಂತನೆ ನೀಡಿದ ಕುವೆಂಪು

ಕಲಬುರಗಿ,ಡಿ.31: ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಮೇಲೆ ಸಮಾಜವಾದಿ ಚಿಂತನೆಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಇತ್ತು. ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು, ನವೋದಯದ ವಿಚಾರಗಳ ಗಾಢ ಪ್ರಭಾವವಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ಗುಡಿ ಚರ್ಚು ಮಸಜೀದಿಗಳ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಬನ್ನಿ, ಬಡತನವ ಬುಡಮಟ್ಟ ಕೀಳಬನ್ನಿ ಎನ್ನುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಖರ ವೈಚಾರಿಕ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಯುವಜನತೆಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮೈಸೂರಿನ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಪ್ರಗತಿಪರ ಸಾಂಸ್ಕøತಿಕ ವೇದಿಕೆಯ ಸಂಚಾಲಕ ಬಿ.ರವಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.
ಕಲಬುರಗಿಯ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಪ್ರಗತಿಪರ ಸಾಂಸ್ಕøತಿಕ ವೇದಿಕೆ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಸಂಘದ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕುವೆಂಪು ಅವರ 121ನೇ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.ಆತ್ಮಶ್ರೀಗಾಗಿ ನಿರಂಕುಶಮತಿಗಳಾಗಿ ಎನ್ನುವ ಮೂಲಕ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಯಾವುದೇ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳು, ಅಂಧಶ್ರದ್ಧೆಗಳು ಅಥವಾ ಬಾಹ್ಯ ಒತ್ತಡಗಳಿಲ್ಲದೇ ಸ್ವತಂತ್ರ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದರು ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.
ಕುವೆಂಪು ಅವರನ್ನು ಕೆಲವರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವಿರೋಧಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬಹು ಕಾಲದಿಂದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿದ್ದ ಸಾಹಿತಿ ದೇವುಡು ನರಸಿಂಹಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರ ಮಗನಿಗೆ ಖಾಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರಾದ, ಆ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಭುಶಂಕರ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕದಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಸ್ಮರಿಸಿದರು.
ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಅಪ್ಪಗೆರೆ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಮಾತನಾಡಿ,ಕನ್ನಡ ನಾಡು ಕಂಡ ಅಪರೂಪದ ಪ್ರಖರ ಚಿಂತಕ ಕುವೆಂಪು. 1970ರ ದಶಕದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕವನ್ನು ಅಪಾರವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದರು. ಕುವೆಂಪುರವರ ಚಿಂತನೆಗಳು, ದಾಸ್ಯ ಮತ್ತು ದಮನದ ವಿರುದ್ಧ ಜನಮಾನಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿರೋಧದ ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತಿಸಿದವು. ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದವೂ ಶೋಷಣೆಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಅನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಸವಾಲು, ಮಾನವತೆಗೆ ಘೋಷಣೆ ಎಂದು ನುಡಿದರು.
ಜಿಲ್ಲಾ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪೆÇ್ರ. ಪ್ರತಾಪಸಿಂಗ್ ತಿವಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಪ್ರಗತಿಪರ ವೇದಿಕೆಯ ಕಲಬುರಗಿ ಸಂಚಾಲಕಿ ಅಶ್ವಿನಿ, ಸದಸ್ಯ ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ ಹೇರೂರ ಮಾತನಾಡಿದರು.ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪೆÇ್ರ. ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಚಿಮಕೋಡ್, ಪೆÇ್ರ. ಗಂಗಾಪೂಜಾರ, ವಿ.ಜಿ.ದೇಸಾಯಿ, ಪೆÇ್ರ. ಜಿ.ಎಮ್.ಮೇಟಿ, ಡಿ, ಕಲ್ಯಾಣರಾವ, ಶೀಲಾ ತಿವಾರಿ, ಅಬ್ದುಲ್ ವಾಹೀದ್, ಪುಟ್ಟರಾಜ ಲಿಂಗಶೆಟ್ಟಿ, ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ, ಪ್ರಕಾಶ ಬಿರಾದಾರ, ಮುಂತಾದವರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.
