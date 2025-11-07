ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಧರಣಿ ಆರಂಭಿಸಿದ ಕುದುರಿ ಸಾಲವಾಡಿಗಿ ನಿರಾಶ್ರಿತರು

ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ,ನ.7-ತಾಲೂಕಿನ ಕುದುರಿ ಸಾಲವಾಡಗಿಯ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿ ನೂರಾರು ಬಡವರ ಮನೆಗಳನ್ನು ಕೆಡವಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಕಳೆದು 23 ದಿನಗಳಿಂದ ನಿರಾಶ್ರಿತರು, ಕೆಲವು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ತಾಲೂಕಿನ ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧ ಮುಂಭಾಗ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಅನರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿ ಧರಣಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಧರಣಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ವೇಳೆ ಧರಣಿ ನಿರತರ ಮುಖಂಡರಾದ ಅಶೋಕ್ ಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಶಾಸಕರ ಸ್ವಂತ ಊರು ಕುದರಿ ಸಾಲವಾಡಗಿ ಶಾಸಕರು ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ನೆಪದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಬಡವರ ಮನೆಗಳನ್ನು ಕೆಡವಿದ್ದಾರೆ ಕಾರ್ಯಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಎಲ್ಲಾ ನಿರಾಶ್ರಿತರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಹಾಗೂ ಮನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ನಿರಾಶ್ರಿತರು ಕಳೆದ 23 ದಿನಗಳಿಂದ ಅನರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿ ಧರಣಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಮಂಗಳವಾರದಿಂದ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಧರಣಿ ಮಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು ಹೋರಾಟದ ಸ್ವರೂಪ ತೀವ್ರ ಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು. ಧರಣಿ ಮಾಡುವರಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸಾದವರು ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಬಡವರೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ಪ್ರತಿದಿನ ಕೂಲಿ ಮಾಡಿಯೇ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಬೇಕು ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಮನೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನೋವು ಇತ್ತ ಕೂಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಧರಣಿ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಸಂಕಟ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಕೂಡಲೇ ಶಾಸಕರು ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ನಿರಾಶ್ರಿತರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರೆ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ಧರಣಿಯಲ್ಲಿ ರೈತ ಮುಖಂಡ ಅರವಿಂದ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ನಜರ್ ಗುಡ್ನಾಳ, ಅರವಿಂದ್ ಸಜ್ಜನ, ಹನುಮಂತ ಲಗಳಿ, ಅಲ್ತಾಪ ಅತ್ತಾರ್, ಭೀಮಣ್ಣ ಕತಗಾರ, ಪ್ರಮೋದಗೌಡ ಹಚ್ಚಡದ, ಬಾಬು ನದಾಫ್, ಪಾವಡವ ಇಂಗಳಗಿ, ಕಮಲಾ ಇಂಗಳಗಿ, ಗೌರವ ಕಳ್ಳಿಮನಿ, ಶಕಿನಾ ಎಲಿಗಾರ ಧರಣಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.
