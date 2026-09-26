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ಹಿರಿಯ ಕ್ಷೌರಿಕರಿಗೆ “ಕ್ಷೌರಿಕ ರತ್ನ” ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ

By
Bangalore_Newsroom
-

ಪಾವಗಡ, ಸೆ. ೨೬- .ತಾಲ್ಲೂಕು ಸವಿತಾ ಸಮಾಜದ ವತಿಯಿಂದ ಕ್ಷೌರಿಕರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ತುಮಕೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಉದ್ಭವ ಕಣಿವೆ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಕ್ಷೌರಿಕರು ಮತ್ತು ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿ, “ಕ್ಷೌರಿಕ ರತ್ನ” ಮತ್ತು “ಕಲಾ ರತ್ನ” ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು.


ಸಮಾಜದ ಮೂಲ ಪುರುಷ ಶ್ರೀ ಸವಿತಾ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.


ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರಾದ ಚಿನ್ನಪ್ಪ,, ಗೋಪಣ್ಣ, ಉಗ್ರಪ್ಪ, ಸಂಜೀವರಾಯ, ಕನುಮಪ್ಪ, ನಾಗಣ್ಣ, ಮಾರುತಿ ಪ್ರಸಾದ್, ನರೇಶ್, ಜಗನ್ನಾಥ ಮತ್ತು ಅನಿಲ್ ರವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿ, ಕ್ಷೌರಿಕಿರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.


ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಂಗಳವಾಡ ನಾಗರಾಜ ಎಸ್., ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗವಾದ ಸವಿತಾ ಸಮಾಜದವರು ಸಂಘಟಿತರಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ, ಉದ್ಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು.


ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣಪ್ಪ, ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ, ಸಿದ್ದರಾಜು, ಮುರಳಿ, ಪ್ರಸನ್ನ, ಅಜಿತ್, ಮಾರುತಿ, ದಾಮೋದರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರು ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

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