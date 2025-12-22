ಕೊಟ್ಟಲಗಿ: ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಮಂಗಲಗೊಂಡ ಇಂಚಗೇರಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಸಪ್ತಾಹ

Kalaburgi_Newsroom
ಕಲಬುರಗಿ,ಡಿ.22-ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಥಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊಟ್ಟಲಗಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಲ್ ಸಪ್ತಾಹ ಎಂದೆ ಖ್ಯಾತವಾದ ಶ್ರೀ ಸಮರ್ಥ ಸದ್ಗುರು ಮಾಧವಾನಂದ ಪ್ರಭುಜಿಯವರ ಹಾಗೂ ಇಂಚಗೇರಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಸದ್ಗುರುಗಳ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ 22 ನೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಸಪ್ತಾಹ ಇಂದು ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಸಮರ್ಥ ಸದ್ಗುರು ರೇವಣಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಮಹಾರಾಜರ ಆಶೀರ್ವಚನ ಹಾಗೂ ಪುಷ್ಪ ವೃಷ್ಠಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಂಗಲಗೊಂಡಿತು.
ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಸಪ್ತಾಹದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಾಜಿ ಉಪ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಶಾಸಕರಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾದ ಮಹೇಶ ಕುಮಟೊಳ್ಳಿ, ಮಹಾದೇವ ಮಹಾರಾಜರು, ಯಕಂಚಿಯ ಗುರುಪಾದ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು, ರಾಮತೀರ್ಥದ ತಾರಾಚಂದ ಮಹಾರಾಜರು, ಶಂಕರಪ್ಪ ಮಹಾರಾಜರು, ಭಾಸ್ಕರ ಪೂಜೇರಿ, ಪರುಶರಾಮ ಮಹಾರಾಜರು, ಸದಾಶಿವ ಮಹಾರಾಜರು, ರಾಮಣ್ಣ ಮಹಾರಾಜರು, ಭೀಮಣ್ಣ ಮಹಾರಾಜರು, ಅಪ್ಪಾಸಾಬ ಮಹಾರಾಜರು, ಗಿರಿಶ ಮಹಾರಾಜರು, ಕೊಟ್ಟಲಗಿಯ ಶ್ರೀ ಸಮರ್ಥ ಸದ್ಗುರು ಶಿವಪ್ರಭು ಮಹಾರಾಜರ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗಾಶ್ರಮದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮಠದ ಸದ್ಭಕ್ತರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.

