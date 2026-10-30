ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ನಾಮಜಪ ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ನ. 1ರಂದು ಚಾಲನೆ

ಕಲಬುರಗಿ,ಅ.30: ನಗರದ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ಲೋಕಕಲ್ಯಾಣ, ಸಕಲರ ಆರೋಗ್ಯ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ನಾಮಜಪ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಪರಮಪೂಜ್ಯವಿದ್ಯಾ ಕಣ್ವವಿರಾಜ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರ ಕೃಪಾಶೀರ್ವಾದದೊಂದಿಗೆ ನವೆಂಬರ್ 1ರಿಂದ 2027ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 13ರ ರಥಸಪ್ತಮಿವರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಜಪಯಜ್ಞ ನಡೆಯಲಿದೆ.”ಓಂ ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣಾಯ ನಮಃ” ಎಂಬ ಪವಿತ್ರ ಮಂತ್ರದೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯುವ ಈ ಜಪಯಜ್ಞದ ಮೂಲಕ ಲೋಕಕಲ್ಯಾಣ ಹಾಗೂ ಸರ್ವರ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲಾಗುವುದು.
ಸಮಸ್ತ ಹಿಂದೂ ಭಗಿನಿ-ಭಾಂಧವರು ಜಪಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸಿ, ಲೋಕಕಲ್ಯಾಣದ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕೈಜೋಡಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಭಗವಾನ್ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಹಾಗೂ ಯೋಗೀಶ್ವರ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ ಗುರುಗಳ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಬೇಕೆಂದು ಶ್ರೀ ಯೋಗೀಶ್ವರ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಹಾರರಾವ ಗಾರಂಪಳ್ಳಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ವಕೀಲ್, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಶಾಮಾಚಾರ್ಯ ಬೈಚಬಾಳ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶೇಷಗಿರಿರಾವ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಖಜಾಂಚಿ ಅಶೋಕ್ ಮಳ್ಳಿ, ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಭೀಮಸೇನರಾವ ಸಿಂಧಗೇರಿ, ವಿನುತ ಜೋಶಿ, ಮಾರ್ತಾಂಡ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರು ಸೇರಿದಂತೆ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಲಬುರಗಿ,ಅ.30: ನಗರದ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ಲೋಕಕಲ್ಯಾಣ, ಸಕಲರ ಆರೋಗ್ಯ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ನಾಮಜಪ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.