ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ನಮಿಸಿದ ಕೊಂಚೂರು ಶಾಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು

ವಾಡಿ: ಸೆ.6:ಸಮೀಪದ ಲಾಡ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಪಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಡಿಗ್ಗಿ ತಾಂಡಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಏಕಲವ್ಯ ಮಾದರಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಮೂಲಕ ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.
ಸರ್ವಪಲ್ಲಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಹಾಗೂ ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬಾಲಾರ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು.
ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ, ಸಮಾಜದ ಪರಿವರ್ತಣೆಯ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ ಜಗತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಅತೀ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಬೆಳೆಯಬೇಕು. ಜ್ಞಾನ, ಸಂಸ್ಕಾರದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಶಿಕ್ಷಣ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಶಿಕ್ಷಕರು ಈ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಂತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಜ್ಞಾನ ಮಂದಿರಗಳು ಬೆಳೆದಾಗ ಸಮಾಜ ಬೆಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಎಂದ ಹೇಳಿದ ಅವರು, ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೇಳಿ ಕೊಡುವ ಪಾಠ ಪ್ರವಚನ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಆಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬೆರೆತು ಸಿಹಿ ಹಂಚಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ಪೆÇೀಷಕರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.