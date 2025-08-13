ಕೊಡದೂರ: ಆದಿಶಕ್ತಿ ಮರಗಮ್ಮ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದೀಪ ಸ್ಥಾಪನೆ

ಕಾಳಗಿ: ಅ.13:ತಾಲೂಕು ಸಮೀಪದ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೊಡದೂರ ಗ್ರಾಮದ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಮಾತೆ ಮರಗಮ್ಮ ದೇವಿ ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ವರೆಗೆ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವ ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿದರು.
ಪ್ರತಿವರ್ಷದಂತೆ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೊಡದೂರ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳು ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಈ ಪದ್ದತಿಯನ್ನು ಅನಾದಿಕಾಲದಿಂದಲೂ ನೆರೆವೇರುತ್ತಿದೆ.
ಗ್ರಾಮ ಜೋಷಿ ರಮೇಶ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ರವರ ವೈದಿಕತ್ವದಲ್ಲಿ ದೇವಿಯ ಮೂಲ ಸ್ವರುಪಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಕಾಯಿ ಕರ್ಪೂರ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಉಡಿತುಂಬಿದ ನಂತರ ಗ್ರಾಮದ ಜನತೆಗೆ ಸದಾ ಮಂಗಳವಾಲಿ ಎನ್ನುವ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಹೊತ್ತು ದೀಪ ಬೆಳಗುವದಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿವರು.
ಗ್ರಾಪಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮಂಜುಳ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ದಿಗ್ಗಾವ, ಕಂಠಿಬಸವೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರಾ ಸಮೀತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭೀಮಾಶಂಕರ ಪಾಟೀಲ, ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡ ಸಿದ್ದಣ್ಣಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಯುವ ನಾಯಕ ಶರಣು ಮಜ್ಜಿಗೆ, ಶರಣು ಚಂದಾ, ಚಂದ್ರಣ್ಣ ಹಾಳಕಾಯಿ, ವೀರೇಶ ಈಶ್ವರಗೊಂಡ, ಗಣಪತಿ ಹಾಳಕಾಯಿ, ಕುಷಲಕರ್ಮಿ ಚನ್ನಪ್ಪ ವೀಶ್ವಕರ್ಮ, ನಾಗಮೂರ್ತಿ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಸತ್ಯಶೇಖರ ಖದ್ದರ್ಗಿ, ಆನಂದ ಮಂಗೋಂಡ,ಬಂಡುಸಾವುಕಾರ ಗದ್ದಿ, ಬಸವರಾಜ ಜೀವಣಗಿ, ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ ಗುಂಡಗುರ್ತಿ, ಪ್ರಶಾಂತ ರಾಜಾಪುರ, ಶರಣಪ್ಪ ಈಶ್ವರಗೊಂಡ, ಡಾ.ಶಿವಾನಂದ ಮಜ್ಜಿಗೆ, ನಿಂಗಪ್ಪ ಖಾಜಾಪುರ, ಶುಭಾಷ್ಚಂದ್ರ ಮಳಖೇಡ, ಗಂಗಾಧರ ಮೈಲಾರ, ಶರಣಪ್ಪ ಗದ್ದಿ, ನಾಗೇಂದ್ರಪ್ಪ ಪೇಚೇಟ್ಟಿ, ಶರಣಪ್ಪ ಹೊಡ್ಡಿನಮನಿ,ಪ್ರಕಾಶ್ ಮೇಲ್ಕೇರಿ ಸೇರಿ ಅನೇಕರಿದ್ದರು.