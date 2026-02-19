ಸಿಯುಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಃಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ಜ್ಞಾನ – ಧ್ಯಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾರ್ಯಗಾರ

ಕಲಬುರಗಿ,ಫೆ 19: ಮಾಹಿತಿಯು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ, ಜ್ಞಾನವು ಅಂತಃಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ, ಅಂತಃಪ್ರಜ್ಞೆಯು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪಿರಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ನ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಮತ್ತು ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯ ಡಾ. ಬಿ. ಶಿವರಾಮಪ್ಪ ಹೇಳಿದರು.
ಅವರು ಕಲಬುರಗಿಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ವಿಭಾಗವು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಅಂತಃಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ಜ್ಞಾನ – ಧ್ಯಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾರ್ಯಗಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ಮುಂದುವರೆದು ಮಾತನಾಡಿ ಅಂತಃಪ್ರಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸ್ವಯಂ ಮತ್ತು ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಜಗತ್ತನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಶಾಂತಿಯುತ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದಕವಾಗಿಸಲು ನಾವು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಬೇಕು. ಸಂತೋಷದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಜ್ಞಾನ ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಧ್ಯಾನವು ಅಂತಃಪ್ರಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಂತರಮುಖವಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು. ಅಂತಃಪ್ರಜ್ಞೆಯು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಧ್ಯಾನಕ್ಕಾಗಿ ಉಸಿರಾಟದ ಅರಿವು, ಮೌನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ವೀಕ್ಷಣೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅಂತಃಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ನಿಕಾಯದ ಡೀನ್ ಪೆÇ್ರ. ಜಿ. ಆರ್. ಅಂಗಡಿ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿ, ಸಮತೋಲಿತ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ-ಅರಿವಿನ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಆಧುನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಸಾವಧಾನತೆಯ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಧ್ಯಾನ ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು.ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜಕಿ ಜ್ಯೋಸ್ತನ ಅಂಬೇವಾಡ್ಕರ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಸಂತೋಷ್ ಬಶೆಟ್ಟಿ ವಂದಿಸಿದರು. ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
