ಕಲಬುರಗಿ:ಅ.8: ಕೆಕೆಆರ್ಡಿಬಿ ನೆರವಿನಡಿ ಕೈಮಗ್ಗ ಉತ್ಪನ್ನ ವಸ್ತುಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಎಂದು ಕೆಕೆಆರ್ಡಿಬಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಜೇವರ್ಗಿ ಶಾಸಕ ಡಾ.ಅಜಯಸಿಂಗ್ ಧರ್ಮಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದರು.
ನಗರದ ಕನ್ನಡ ಭವನದ ಸುವರ್ಣ ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ಸಪ್ತ ನೇಕಾರರ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ 11 ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೈಮಗ್ಗ ದಿನಾಚರಣೆ -2025 ಸಮಾರಂಭ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಮಗ್ಗ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ಬರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಸಂಕೇತವಾಗಿರುವ ಕೈಮಗ್ಗ ದಿನಾಚರಣೆಗೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಬರಲು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಲು ಕೆಕೆಆರ್ಡಿಬಿ ಸನ್ನಧವಾಗಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು ಐವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ನೇಕಾರ ಕುಟುಂಬಗಳು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಬಲ ತುಂಬಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ನೀಡಲಾಗುವುದು. ನೇಕಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಪರಂಪರೆ ಅಡಗಿದೆ. ಇಲಕಲ್ ಸೀರೆ, ಮೈಸೂರು ರೇಶ್ಮೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಉಳಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಕೈಮಗ್ಗ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ದೇಶದ ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗಿವೆ ಎಂದ ಅವರು, ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಕೈಮಗ್ಗದಿಂದ ಕೂಡಿದ ವಸ್ತ್ರಗಳು ಧರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸ್ವದೇಶಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಎಂದು ಆಶಾಭಾವನೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಕೆಕೆಸಿಸಿಐ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉಮಾಕಾಂತ ನಿಗ್ಗುಡಗಿ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಟೆಕ್ಸಟೈಲ್ ಪಾರ್ಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯ ಕೊರತೆ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಏಷಿಯಾದಲ್ಲಿಯೇ ಟರ್ಕಿಯು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಟೆಕ್ಸಟೈಲ್ ಪಾರ್ಕ ಎಂದು ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಪಡೆದಿದೆ. ದೇಶದ ಏಳು ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಪಾರ್ಕನಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿಯು ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ವಾರಂಗಲ್ ನಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸಟೈಲ್ ಪಾರ್ಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯ ತೀವ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನೇಕಾರರು ವೃದ್ಧಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನೇಕಾರರ ದುಸ್ಥಿತಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳತೀರದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಅಸಮಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸೌಧ ಸಚಿವಾಲಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಮೇಶ ಸಂಗಾ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ನೇಯ್ಗೆ ನೈಪುಣ್ಯತೆಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. ಹಸನಗಂಗು ಬಹಮನಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೇಯ್ಗೆ ಕಲೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳು ತಂದಿದ್ದರೂ ಅದರ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ನೇಕಾರರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿರುವುದು ಬೇಸರ ತರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ನೇಕಾರರ ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮಗಳು ಸಾಕಾರಗೊಂಡಿವೆ. ಐವತ್ತು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ನಿಗಮಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೇಕಾರರು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ. ಆದರೆ, ದುರಂತವೆಂದರೆ ಮೂಲ ನೇಕಾರರು ಶೇ.10 ರಷ್ಟು ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದ ಅವರು, ಟೆಕ್ಸಟೈಲ್ ಪಾರ್ಕ ನಿರ್ಮಾಣದಿಂದ ಮೂಲ ನೇಕಾರರಿಗೆ ಲಾಭವಾದಾಗ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಾರ್ಥಕತೆ ಒದಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಕೈಕೆಳಗೆ ದುಡಿಯುವವರಾಗುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ನೇಕಾರರ ಬಗೆಗಿನ ಕಳಕಳಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸಿರನೂರಕರ್ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿ, ಐದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೇಕಾರಿಕೆ ವೃತ್ತಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಯಾವುದಾದರೂ ಜೀವಂತಿಕೆ ವೃತ್ತಿಯಿದ್ದರೆ, ಅದು ನೇಕಾರಿಕೆ ವೃತ್ತಿ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸ್ವದೇಶಿ ಚಳವಳಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆಗಷ್ಟ 7 ರಂದೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೈಮಗ್ಗ ದಿನಾಚರಣೆಗೆ ಅರ್ಥ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜವಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತೊಗಟವೀರ ಕ್ಷತ್ರೀಯ ಸಮಾಜ ತಪಸಿಹಳ್ಳಿ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ದಿವ್ಯ ಜ್ಞಾನಾನಂದಗಿರಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಿದರು. ಶಾಸಕ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಪಾಟೀಲ, ಕಾಸಿಯಾ ಕಲಬುರಗಿ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭೀಮಾಶಂಕರ ಪಾಟೀಲ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿಂದುಳಿದ ಜಾತಿ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹಾಂತೇಶ ಕೌಲಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಜಿಲ್ಲಾ ಕುರುಹಿನಶೆಟ್ಟಿ ಸಮಾಜದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿದ್ಧಣ್ಣ ರಾಜಾಪುರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಜಿಲ್ಲಾ ಕಸಾಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಜಯಕುಮಾರ ತೇಗಲತಿಪ್ಪಿ ಇದ್ದರು. ಸಪ್ತ ನೇಕಾರರ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಅಷ್ಟಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ನ್ಯಾಯವಾದಿ ವಿನೋದಕುಮಾರ ಜೇನವೇರಿ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಲಪೂರ ವಂದಿಸಿದರು. ಮುಖ್ಯ ಸಂಚಾಲಕ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ಜೋಳದ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಮ್ಯಾಳಗಿ ಸೇರಿದಂತೆ ನೇಕಾರ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.
