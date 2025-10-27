ಕಿತ್ತೂರು ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಜಯಂತಿ

ಲಕ್ಷೆ÷್ಮÃಶ್ವರ,ಅ.೨೭: ಪಟ್ಟಣದ ಶ್ರೀ ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ತಿನ ತಾಲೂಕ ಘಟಕ ಪ್ರಖಂಡ ವತಿಯಿಂದ ವೀರರಾಣಿ ಕಿತ್ತೂರು ಚೆನ್ನಮ್ಮಾಜಿಯ ಜಯಂತಿ ಹಾಗೂ ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಸತ್ಸಂಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗಿದವು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಮುಖಂಡ ಬಸವರಾಜ ಅರಳಿ ಮಾತನಾಡಿ ಈ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾಯಂಕಾಲ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಹರಿಕಥೆ ಪುರಾಣ ಪ್ರವಚನ ಮತ್ತು ಧರ್ಮ ಜಾಗೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸಿ ನಂತರ ದೇವರು ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಂಥನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ಆದರೆ ಈಗ ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯುವ ಸಮುದಾಯ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಕöÈತಿ ಪರಂಪರೆಗಳನ್ನು ಮರೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಜನ ಮಾನಸದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಜಾಗೃತಿ ಸಂಸ್ಕöÈತಿ ಪರಂಪರೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮೂಡಿಸಲು ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.
ಮಲ್ಲನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗುರಪ್ಪ ಮುಳಗುಂದ ಜ್ಞಾನದೇವ ಬೊಂಬಲೆ ಮಂಜಯ್ಯ ಕಲಕೇರಿ ಮಠ ಫಕಿರೇಶ್ ಮುಳಗುಂದ ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ ಗಡೇದ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾಟೀಲ್ ವಿಜಯ ಹೊಟ್ಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.