ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ಹನಿಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮೂಲಕ ಅಪಹರಣ: 8 ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನ, ಯುವಕನ ರಕ್ಷಣೆ

ವಿಜಯಪುರ, ಜೂ. 24: ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ಗಾಂಧಿಚೌಕ್ ಪೆÇಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ಅಪಹರಣ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಪೆÇಲೀಸರು ಕೇವಲ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭೇದಿಸಿ, ಅಪಹರಣಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದ ಯುವಕನನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಿ, ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ 8 ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೆÇಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನಿಂಬರಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಜೂನ್ 19ರಂದು ಕಸ್ತೂರಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಮಮ್ತಾಜ್ ಇಮಾಮಜಾಪರ್ ಚಪ್ಪರಬಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪುತ್ರ ಸಾಹಿಲ್ (22) ಅವರನ್ನು ಅಪಹರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗಾಂಧಿಚೌಕ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ ಪೆÇಲೀಸರು ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡ ರಚಿಸಿ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು ಎಃದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಹನಿಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮೂಲಕ ಅಪಹರಣ
ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸಾಹಿಲ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 2 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ಸುಮಾರು ?26 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿತ್ತು. ಈ ಮಾಹಿತಿ ಸಾಹಿಲ್ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಮಹಮ್ಮದ್ ರಫೀಕ್ಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು. ಈ ಹಣದ ಆಸೆಗೆ ಒಳಗಾದ ಆರೋಪಿಗಳು ಹನಿಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮೂಲಕ ಸಾಹಿಲ್ ಅವರನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿ ಹಣ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲು ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ್ದರು.
ಆರೋಪಿಗಳು ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಎಂಬ ಯುವತಿಯ ಮೂಲಕ ಸಾಹಿಲ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆಸಿ, ಜೂನ್ 18ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಿಂಭಾಗದ ಖಾಲಿ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪಿಗಳು ಸಾಹಿಲ್ ಅವರನ್ನು ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಅಪಹರಿಸಿ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಎಳೆಎಳೆಯಾಗಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
12 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ
ಅಪಹರಣದ ನಂತರ ಸಾಹಿಲ್ ಅವರ ಮೊಬೈಲ್ ಮೂಲಕ ಅವರ ತಾಯಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿಸಿ, “ನಿಮ್ಮ ಮಗ ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ?12 ಲಕ್ಷ ನೀಡಬೇಕು” ಎಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಅಪಹರಣಕಾರರು ವಿಜಯಪುರದಿಂದ ಗದಗ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಗೋವಾ ಕಡೆಗೆ ಸಂಚರಿಸಿ ಬಳಿಕ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಘಟಪ್ರಭಾ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಈ ನಡುವೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕರೆಗಳ ಜಾಡು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಪೆÇಲೀಸರು ಆರೋಪಿಗಳ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ, ಘಟಪ್ರಭಾ ಸಮೀಪ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಸಾಹಿಲ್ ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
8 ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನ
ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪೆÇಲೀಸರು ಈ ಕೆಳಗಿನ 8 ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗೋಪಾಲ ಯಮನಪ್ಪ ಮಾದರ, ನಿಂಗಪ್ಪ ಭೂತಾಳಿ ನಾವದಗಿ,
ಮಹಮ್ಮದ್ ರಫೀಕ್ ನಧಾಪ,
ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ತೊನಶ್ಯಾಳ,
ದಶರಥ ಸೋಮಪ್ಪ ಮಾದರ,
ಶಿವಾನಂದ ನಂದಿಕೋಲಮಠ,
ಸುನೀಲ್ ನಾವಿ, ಶಿವಕುಮಾರ ಹೊಸಟ್ಟಿ ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಗಳು ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
ವಾಹನ ಹಾಗೂ ಮೊಬೈಲ್ ವಶ
ಆರೋಪಿತರಿಂದ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದ ಒಊ-06-ಂW-7474 ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ ವಾಹನ ಹಾಗೂ 7 ಮೊಬೈಲ್ ಫೆÇೀನ್ಗಳನ್ನು ಪೆÇಲೀಸರು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದವರು ಹೇಳಿದರು.
ಪೆÇಲೀಸರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಶ್ಲಾಘನೆ
ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಕೇವಲ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಭೇದಿಸಿದ ಗಾಂಧಿಚೌಕ್ ಪೆÇಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಪಿಐ ಪ್ರದೀಪ ತಳಕೇರಿ, ಪಿಎಸ್ಐ ಸುಷ್ಮಾ ನಂದಿಗೋಣ ಹಾಗೂ ತನಿಖಾ ತಂಡದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೆÇಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನಿಂಬರಗಿ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.