ಕೋಲಾರ.ಏ,೧೦- ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಆಟೋಗಳಿಗೆ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ವಾಹಣೆಯ ವೈಫಲ್ಯವೇ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು ಪೂರೈಕೆ ಸಚಿವ ಕೆ.ಹೆಚ್.ಮುನಿಯಪ್ಪ ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಪಟ್ಟಣದ ಖಾಸಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ನಂತರ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್.ಪಿ.ಜಿ. ಗ್ಯಾಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಬೆನ್ನಲೇ ರಾಜಕೀಯ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ,ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವೈಪಲ್ಯವೇ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಕಳೆದ ೩ ತಿಂಗಳಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೊಳ್ಳದೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದೆ ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಆಡಳಿತ ಇರುವ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆ ಇತರೆ ಪಕ್ಷಗಳ ಆಡಳಿತ ಇರುವ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾಯ್ದೆ ಎಂಬಂತೆ ತಾರತಮ್ಯದ ಧೋರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಕಾನೂನು ,ಒಂದೇ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ಮೂಲಕ ಸಮಾನತೆ ಧೋರಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವಂತಾಗಿ ಆಡಳಿತ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ.ಯುದ್ದದ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳ ಬಂದ ೩ ತಿಂಗಳ ಮುನ್ನವೇ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಎಚ್ಚತ್ತು ಕೊಂಡು ಇತರೆ ದೇಶಳಿಂದ ಅಮದು ಆಗುವಂತ ವಸ್ತುಗಳ ಅಗತ್ಯತೆಗಳ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸ ಬೇಕಿತ್ತು. ಅದರೆ ಆಗಾ ತಾಳಿದ ನಿರ್ಲಕ್ಷ ಧೋರಣೆಯೇ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಸಮಾಧನ ವ್ಯಕ್ತ ಪಡೆಸಿದರು.
ಕೇಂದ್ರದ ತಾರತಮ್ಯ ಆಡಳಿತದಿಂದಾಗಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಟೋ ಚಾಲಕರ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಟೋಚಾಲಕರು ದಿನಗಟ್ಟಲೇ ವಿತರಕರ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂಕ್ಗಳ ಮುಂದೆ ಹಾಗೂ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ದಾಸ್ತಾನು ಮಳಿಗೆಗಳ ಮುಂದೆ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಕಾಯುವಂತ ಹೀನಾಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಆಟೋ ಚಾಲಕರ ಕುಟುಂಬಗಳು ದುಡಿಮೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬೀದಿ ಪಾಲಾಗುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ದೊಡಿದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮೇಲೆ ಹೊರೆಸುತ್ತಿರುವುದು “ಕೋತಿ ತಿಂದು ಮೇಕೆಗೆ ಒರೆಸಿದಂತೆ ಮಾಡಿದೆ “ಎಂದು ಕಿಡಿ ಕಾರಿದರು.
ಈಗಾಗಲೇ ಆಟೋಚಾಲಕರು ತಮಗೆ ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರತಿದಿನ ೩ ಸಾವಿರ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ ಅದರೆ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ೧೦ ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಈ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ನಾವು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಯ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ ಅದರೂ ಯಾವೂದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ವಷ್ಟ ಪಡೆಸಿದ ಅವರು ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.
ಕೆಲವು ಕಡೆ ಖಾಸಗಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳವರು ಹೆಚ್ಚು ದರಗಳನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ದೂರುಗಳು ಬಂದಿದೆ ಈ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಏಜೆನ್ಸಿಗಳ ಮಾಲೀಕರು ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಡೆ ಒಂದೇ ದರ ನಿಗಧಿ ಪಡೆಸಲು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಆಶ್ವಾಸನೆ ನೀಡಿದರು.
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ಜಾರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದ್ದವಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದು ಕೊಂಡು ೧೦೧ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗಳ ಜನ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಜಾರಿ ಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರವೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವಂತ ೫೬೪೩೨ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.
ಕೋಲಾರ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಫುರ ಜೀವನಾಡಿಯಾಗಿರುವ ಎತ್ತಿನ ಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯು ೨೦೨೭ಕ್ಕೆ ಹರಿಸುವುದು ಖಚೆತವಾಗಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಇಷ್ಟು ದಿನಗಳಿಂದ ಇದ್ದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕೆ.ಸಿ. ಮತ್ತು ಹೆಚ್.ಎನ್. ವ್ಯಾಲಿಯ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯ ನೀರು ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಹರಿಸಿ ಅಂತರ್ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡೆಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ೧೫೦೦ ಅಡಿ ಪಾತಳದಲ್ಲಿದ್ದ ನೀರನ್ನು ಈಗಾ ೫೦೦ ರಿಂದ ೬೦೦ ಅಡಿಗಳಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಎತ್ತಿನ ಹೊಳೆ ನೀರು ಸಹ ಇದರ ಜೂತೆಗೆ ಹರಿಸುವುದರಿಂದ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಯಲು ಸೀಮೆ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮಲೆನಾಡು ಅಗುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವೂದೇ ಸಂಶವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಪಾವತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರುವುದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಈ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿದೆ ಶೀಘ್ರವೇ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ಗಳ ನೆರವಿಗೆ ಸರ್ಕಾರವು ಬದ್ದವಾಗಿದ್ದು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂಬ ಆಶ್ವಾಸನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು.
ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ನಿಯಮಗಳು ಬಾರಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಕೊಡಿರುವುದರಿಂದ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿ ಅದರ ಮೂಲಕ ರೈತರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭಧಲ್ಲಿ ಜಿ.ಪಂ. ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ತೂಪಲ್ಲಿ ಆರ್.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ. ದಳಸನೂರು ಎಸ್. ಶಿವಾರೆಡ್ಡಿ ಗಾ.ಪಂ ಸದಸ್ಯ ಸುಮಿತ್ರಮ್ಮ, ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ್ ಹರೀಶ್, ಚೌಡರೆಡ್ಡಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಗೌಡ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮಹೇಶ್, ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ, ಮುರಳಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, ವೆಂಕಟಾದ್ರಿ, ಗೋಪಾಲ್ ಮುಂತಾದವರು ಇದ್ದರು.