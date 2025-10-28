ರೈತರ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಖಂಡ್ರೆ ಮನೆತನ ಶ್ರಮ : ಶಿವಯೋಗೀಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ

ಭಾಲ್ಕಿ : ಅ.೨೮:ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಖಂಡ್ರೆ ಮನೆತನ ಅವಿರತವಾಗಿ ಶ್ರಮ ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಭಾತಂಬ್ರಾ ನಿರಂಜನ ಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠದ ಶಿವಯೋಗೀಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು. ತಾಲೂಕಿನ ಹುಣಜಿ(ಎ) ಸಮೀಪದ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಸಹಕಾರ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ೨೦೨೫-೨೬ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಬ್ಬು ನುರಿಸುವ ಹಂಗಾಮಿನ ಬಾಯ್ಲರ್ ಪ್ರದೀಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಶತಾಯಷಿ ಡಾ.ಭೀಮಣ್ಣ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರು ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಕಟ್ಟಿದರು. ಅವರ ಪುತ್ರರು ಕಾರ್ಖಾನೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಿದರು. ಕಾರ್ಖಾನೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ದುಡಿಮೆಯು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಮಿಕರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಮರಕುಮಾರ ಖಂಡ್ರೆ ಮಾತನಾಡಿ, ರೈತರ ಆಶೀರ್ವಾದ ದಿಂದ ಎರಡನೇ ಅವಧಿಗೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಯುವಕರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕಾರ್ಖಾನೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ನಳಿನಿ ಸುನಿಲ ಪಾಟೀಲ್, ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಪಾಟೀಲ, ಅಂಕೋಶ ಪಾಟೀಲ್, ಸಂತೋಷಕುಮಾರ ಪಾಟೀಲ್, ಅಶೋಕಕುಮಾರ ಕೋಟಿ, ಶಂಕರ ಚವ್ಹಾಣ, ವಿನಾಯಕ ಬಿರಾದಾರ, ಸಂಜೀವರೆಡ್ಡಿ ಗೊಂಡೆ, ಸಂದೀಪ ಮಾನೆ, ಮೊಹನಪ್ಪ ಪಂಚಾಳ, ಸುರೇಖಾ ಶೆಟಕಾರ, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬಿ.ಶಿವಣ್ಣ, ಕಬ್ಬು ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ವಿನೋದ ಕೋಟೆ, ಬಿ.ಎಂ.ಪಾಟೀಲ, ಚಿದಾನಂದ, ಉಮೇಶ ಚಿದ್ರಿ, ರೇವಣೇಶ, ಸಂಜು ಖಂಡೆ, ಗುರುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಇದ್ದರು. ಕಚೇರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕ ರಮೇಶ ಚಿದ್ರಿ ನಿರೂಪಿಸಿ, ವಂದಿಸಿದರು.
