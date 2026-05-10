೨೯ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಚಿವ ಪಟ್ಟ ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಕೀರ್ತನಾ

ಚೆನ್ನೈ,ಮೇ ೧೦: ನಟ ಹಾಗೂ ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ವಿಜಯ್ ನೇತೃತ್ವದ ಹೊಸ ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಏಕೈಕ ಮಹಿಳಾ ಸಚಿವೆಯಾಗಿರುವ ಎಸ್. ಕೀರ್ತನಾ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಿಯನ್ನು ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ ಕೀರ್ತನಾ, ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಮಾದರಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಚೆನ್ನೈನ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಡೆದ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿಜಯ್ ಜೊತೆಗೆ ಎಸ್. ಕೀರ್ತನಾ ಸಚಿವರಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಎನ್ ಆನಂದ್, ಆಧವ್ ಅರ್ಜುನಾ, ಕೆಎ ಸೇಂಗೊಟ್ಟಯ್ಯನ್, ಪಿ ವೆಂಕಟರಮಣನ್, ಆರ್ ನಿiಲ ಕುಮಾರ್, ರಾಜ್ಮೋಹನ್, ಟಿಕೆ ಪ್ರಭು ಹಾಗೂ ಕೆಜಿ ಅನುರಾಜ್ ಸಚಿವರಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು.
ಪ್ರಮಾಣವಚನದ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಕೀರ್ತನಾ, “ಇಂತಹ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಡೆಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೇವೆ,” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಶಿವಕಾಶಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಕೀರ್ತನಾ, ಕೇವಲ ೨೯ ವರ್ಷದವರಾಗಿದ್ದು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಸದಸ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವೀಧರರಾಗಿರುವ ಅವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ೧೧,೬೯೭ ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಜಯಗಳಿಸಿದ್ದರು.
ಪಟಾಕಿ ನಗರ’ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದ ಶಿವಕಾಶಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಶಾಸಕರಾಗಿರುವ ಕೀರ್ತನಾ, ಸುಮಾರು ಏಳು ದಶಕಗಳ ಪುರುಷ ಪ್ರಾಬಲ್ಯಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಎಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯ್ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿನ ಏಕೈಕ ಮಹಿಳಾ ಸಚಿವೆಯಾಗಿ ಅವರು ಹೊಸ ರಾಜಕೀಯ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೇ ವೇಳೆ, ತಮಿಳುನಾಡಿನ ೧೩ನೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ವಿಜಯ್, ಜನತೆ ನೀಡಿದ ಜನಾದೇಶಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಧರ್ಮನಿರಪೇಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಆಡಳಿತ ಕಟ್ಟುವ ಸಂಕಲ್ಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಅವರು, “ಇದು ಹೊಸ ಆರಂಭ, ಹೊಸ ಯುಗದ ಆರಂಭ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.