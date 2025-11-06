ಕಲಾವಿದ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಕರುನಾಡ ಕಲಾ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

By
Kalaburgi_Newsroom
-

ಕಲಬುರಗಿ,ನ.6-ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಗೌಡಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಧರ್ವಧಾಮದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಗಾನ ಭುಷಣ ಲಿಂ.ವೇ ರಾಮಲಿಂಗಯ್ಯ ಗವಾಯಿಗಳ ಐದನೆ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಮರಣೋತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ಜರುಗಿದ ಸಂಗೀತೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಚಿನುಮಯಗೀರಿಯ ಸಿದ್ದರಾಮ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ಹಾಗೂ ಕಡಕೋಳ ಮಡಿವಾಳೇಶ್ವರ ಮಠದ ಡಾ.ರುದ್ರಮುನಿ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಬೀದರಿನ ಕಲಾವಿದ ದಂಪತಿಗಳಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಅಶ್ವಿನಿ ರಾಜಕುಮಾರ ಹಿರೇಮಠ ಅವರಿಗೆ “ಕರುನಾಡ ಕಲಾ ರತ್ನಗಳು” ಎಂಬ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರೂವಾರಿ ಶಿವರುದ್ರಯ್ಯ ಗವಾಯಿಗಳು ಗೌಡಗಾಂವ, ಬಂಡಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಜೀ ಸುಂಟನೂರ, ಮಡಿವಾಳಯ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರೀ ಗಳು ಜೇರಟಗಿ ಹಾಗೂ ನಾಡಿನ ಅನೇಕ ಕವಿ ಕಲಾವಿದರು ಗೌಡಗಾಂವದ ಜನತೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR