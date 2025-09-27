ಕಲಬುರಗಿ,ಸೆ.27: ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಕರಾಟೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ನಗರದಎಸ್. ಆರ್. ಎನ್ ಮೆಹೆತಾ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವುದರ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟಕ್ಕೆಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
14 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಬಾಲಕಿಯರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಿ- 26 ಕೆ.ಜಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ,ಏಸ್ತರರಾಣಿ -30 ಕೆ.ಜಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ, ಆಯೀಷಾ ಫಾತಿಮಾ-34 ಕೆ.ಜಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ,ಜಾನ್ಹವಿ -50 ಕೆ.ಜಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ,ಪ್ರೇಕ್ಷಾ-50 ಕೆ. ಜಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ,14 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಬಾಲಕರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಯಾನ್ಜಾರ್ಜಜೋಸೆಫ್ -25 ಕೆ. ಜಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ,ಸೃಜನ-30 ಕೆ.ಜಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ,ಆದಿತ್ಯ -35 ಕೆ.ಜಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ,ಸೋಹನ -45 ಕೆ.ಜಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ,17 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಬಾಲಕಿಯರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿಸಾನ್ವಿ ಪಾಟೀಲ -36 ಕೆ.ಜಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ, ಶ್ವೇತಾತಾಂಡೂರಕರ-44 ಕೆ.ಜಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ,ಪೂರ್ವಿಕಾ -52 ಕೆ.ಜಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ,
17 ದೊಳಗಿನ ಬಾಲಕರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿಪ್ರೇಮ ಪಾಟೀಲ -35 ಕೆ.ಜಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ,ನೇಹಾಲ ಪಿ. ಹೆಚ್ -45 ಕೆ.ಜಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ,ವೇದಾಂತ ಚಿಂಚೋಳಿ – -50 ಕೆ.ಜಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಾಧನೆಗೆ ಶಾಲೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳಾಗದ ಚಕೋರ ಮೆಹತಾ, ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾದ ಪ್ರೀತಿಮೆಹತಾ, ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಬಸವರಾಜ ತಳಕೇರಿ, ಕರಾಟೆತರಬೇತಿದಾರ ಕೃಷ್ಣಾ ಗೌಳಿ, ಮಣಿಕಂಠ. ಎಸ್. ಜುಮ್ಮಣ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕ ವರ್ಗದವರು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
