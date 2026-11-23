ಸಂಜೆವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಕರಜಗಿ:ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಣ್ಣೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಸಿರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗಿತು.ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ನಡೆದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಜನಮನ ಸೂರೆಗೊಂಡವು.ಭಾಗವಹಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತ ವಿಷಯಾಧಾರಿತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮನೋಜ್ಞ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ನೋಡುಗರನ್ನು ರೋಮಾಂಚನಗೊಳಿಸಿದರು.ತಾಯಿಯ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ತ್ಯಾಗ, ತನ್ನೊಡಲ ಬಳ್ಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲೆಂಬ ತಾಯಿ ಅನುಭವಿಸುವ ಕಷ್ಟ,, ಆ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿಯೇ ಮಕ್ಕಳ ಏಳಿಗೆ ಬಯಸುವ ಮಮತಾಮಯಿ ತಾಯಿಯ ಕುರಿತ ಪ್ರದರ್ಶಿದ ಕಿರು ಪ್ರಹಸನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮಂತ್ರ ಮುಗ್ಧಗೊಳಿಸಿತು.
ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಜೀವನದಿ ಕಾವೇರಿ ಎಂಬ ಹಾಡಿಗೆ ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರು ಭುವನೇಶ್ವರಿ ದೇವಿಯ ಆರಾಧಿಸುವ ಈ ನೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಕರಾರುವಕ್ಕಾಗಿ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಸ್ತುತಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟುವ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸಿದರು.
ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಬಾರಿಸು ಕನ್ನಡ ಡಿಂಡಿಮವ ಓ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇಳಿಸದೇ ಕಲ್ಲು ಕಲ್ಲಿನಲಿ ಕನ್ನಡನುಡಿ..ಕಾಣಿಸದೇ ಹೊನ್ನ ಚರಿತೆಯಲಿ ಹಂಪೆಯ ಗುಡಿ..ಕನ್ನಡವೇ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಅವಳಿಗೆ ಕೈಮುಗಿಯಮ್ಮ …. ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು……..ಎಂಬ ಹಾಡಿಗೆ ಮಣ್ಣೂರ ಗ್ರಾಮದ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಅತ್ಯಂತ ಸೊಗಸಾಗಿ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿದರು.
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9:30 ಗಂಟೆಗೆ ಶ್ರೀ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಂತರ ತಾಯಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ದೇವಿಯ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಣ್ಣೂರ ಶಾಖೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಅಮಿತರಾಜ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.
ಮಣ್ಣೂರ ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಶಾಖಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಅಮಿತ ರಾಜ ಮಾತನಾಡಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಹಿರಿಮೆ, ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಹತ್ವವಾಗಿದೆ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ, ಗೌರವಿಸಿ, ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು
ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಭಾಗ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಎಚ್ ಮಾತನಾಡಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಸ್ಮಿತೆಯಾಗಿದೆ.ಕನ್ನಡ ನಾಡು, ನುಡಿ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕನ್ನಡಿಗನ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ . ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು, ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕು ಮುಂದಿನ ಪರಂಪರೆಗೆ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಿಬೇಕು.ಕನ್ನಡ ಸಿರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಾಭಿಮಾನ ಮೂಡುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಿ ಟ್ರಸ್್ಟ ಕಮೀಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಕರೂಟಿ ಖಜಾಂಚಿ ರಾಚಪ್ಪ ಕೊಪ್ಪಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗುರುಬಾಳ ಜಕಾಪುರ ಸದಸ್ಯರಾದ ಜಟ್ಟೆಪ್ಪ ಭುಯ್ಯಾರ ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ರೋಡಗಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬಗಲಿ ಶಾಲೆಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಗುರುರಾಜ ಕೆಂದೂರ, ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾದ ಭಾಗ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಎಚ್,
ಭೀಮರಾವ ಮಾನಶೆಟ್ಟಿ ಬಸವರಾಜ ಮುಜಗೊಂಡ ವಿಶ್ವನಾಥ ಶಿಂದೆ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಹಳಗೋದಿ ಸುಭಾಷ ಪ್ಯಾಟಿ ಸಂತೋಷ ಶಿಂದೆ ಅಶೋಕ ಸಂಬಾಳೆ ಆನಂದಕುಮಾರ ಎಮ್ಮೆನವರ ಮಹೇಶ ಪ್ಯಾಟಿ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಹೂಗಾರ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಸಂಬಾಳೆ ಇಸಾಕ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಇತರರಿದ್ದರು