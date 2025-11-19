21 ರಂದು ಕನ್ನಡಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ

ಕಲಬುರಗಿ,ನ.19-ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಕಾಸ ರಂಗ ಜಿಲ್ಲಾಘಟಕ ವತಿಯಿಂದ ಸಾಹಿತಿ ಡಾ.ಚಿ.ಸಿ.ನಿಂಗಣ್ಣ ರಚಿಸಿದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾಂಸ್ಕøತಿಕ ನಾಯಕ ಬಸವಣ್ಣ ಕೃತಿ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಗೈದ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಕನ್ನಡಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ನ.21 ರಂದು ಸಂಜೆ 4.30ಕ್ಕೆ ನಗರದ ಡಾ.ಎಸ್.ಎಂ.ಪಂಡಿತ್ ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಸಾಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಸಮಾರಂಭದ ದಿವ್ಯಸಾನಿಧ್ಯವನ್ನು ಹಾರಕೂಡದ ಡಾ.ಚನ್ನವೀರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ಹಾಗೂ ನೇತೃತ್ವನ್ನು ಯರನಾಳ ವಿರಕ್ತಮಠದ ಸಂಗನಬಸವ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ತಿಪ್ಪಣ್ಣಪ್ಪ ಕಮಕನೂರ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಶಿವಕಾಂತ ಮಹಾಜನ ಕೃತಿ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಳಿಸಲಿದ್ದಾರೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ನಿತೀನ್ ವ್ಹಿ. ಗುತ್ತೇದಾರ ಅವರು ಸಾಧಕರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾದ ಬಸವರಾಜ ಮತ್ತಿಮೂಡ ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಹಿತಿ ಪ್ರೊ.ಶಿವರಾಜ ಪಾಟೀಲ ಅವರು ಕೃತಿ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಡಾ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಪಾಟೀಲ ಹುಮನಾಬಾದ, ಸುರೇಶ ಅಕ್ಕಣ, ಶಿವಾನಂದ ಖಜೂರ್ಗಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ವಚನ ಚಳವಳಿಯಿಂದ ವೈಚಾರಿಕ ಕ್ರಾಂತಿ ಜರುಗಿತು, ಇದರಿಂದ ಧಾರ್ಮಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕøತಿಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಮನುಷ್ಯನು ಭಕ್ತಿ, ಕಾಯಕ, ದಾಸೋಹ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಸಾರ್ಥಕ ಬದುಕನ್ನು ನಡೆಸಲು ಸಾದ್ಯವಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಹುಮಹತ್ವ ಹೊಂದಿದೆ. ಬಸವಾದಿಶರಣರು ಬಿತ್ತಿದ ವಚನಗಳೆಂಬ ಬೀಜಗಳು ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಇರುವವರೆಗೂ ಜೀವಂತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತಿ ಡಾ. ಚಿ.ಸಿ. ನಿಂಗಣ್ಣ ರಚಿಸಿದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾಂಸ್ಕøತಿಕ ನಾಯಕ ಬಸವಣ್ಣ ಕೃತಿ ಬಹು ವಿಶಿಷ್ಟತೆಯಿಂದ ರಚನೆಗೊಂಡು
ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದು ಈ ಕೃತಿಯು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ವಿಶೇಷ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಇದೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಗೈದ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಕನ್ನಡಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಗುವುದು, ಪ್ರಶಸ್ತಿ
ಪುರಸ್ಕøತರು ಡಾ. ಬಸವರಾಜ ಕೊನೇಕ್, ಡಾ. ಬುರ್ಲಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದ, ನಿತೀನ್ ಎ. ನಾಯಕ, ಶರಣಪ್ಪ ತಳವಾರ, ಶ್ರೀಮತಿ ಜಮುನಾ ಅಶೋಕ ಗುತ್ತೇದಾರ, ಡಾ. ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ವಿ. ಕರಡ್ಡಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ಮಂಜುಳಾ ಜಾನೆ, ಡಾ. ಸುರೇಖಾ ಎಸ್. ಭುಸಾರೆ, ಪ್ರಭಾಕರ ಜೋಶಿ, ಡಾ. ಎಸ್.ಎನ್. ಪಾಟೀಲ, ನೀಲಕಂಠ ಜಮಾದಾರ, ನಾಗಪ್ಪ ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ, ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಭಗವತಿ, ಹಣಮಂತರಾಯ ಯಳಸಂಗಿ, ಚೇತನಕುಮಾರ ಗಾಂಗಜಿ, ಎಸ್.ಕೆ. ಬಿರಾದಾರ, ಬಿ.ಎಚ್. ನಿರಗುಡಿ, ಮಂಜುನಾಥ ನಾಲವಾರಕರ್ ಇವರುಗಳು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿದ್ದಾರೆಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಕಾಸರಂಗದ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾ.ಚಿ.ಸಿ.ನಿಂಗಣ್ಣ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
