ಕಲಾವಿದ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಕಲಬುರಗಿ,ನ.24-ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘಟನಾ ವೇದಿಕೆ ವತಿಯಿಂದ 70ನೇ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ನಗರದ ಡಾ.ಎಸ್.ಎಂ.ಪಂಡಿತ್ ರಂಗ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಹಬ್ಬ ಹಾಗೂ ಸಂಗೀತ ರಸಮಂಜರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಂಸ್ಕøತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ ನಾಡಿನ ಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತ ಕಲಾವಿದ ದಂಪತಿಗಳಾದ ಅಶ್ವಿನಿ ರಾಜ ಕುಮಾರ್ ಹಿರೇಮಠ ಅವರಿಗೆ 70 ನೇ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕರಾದ ಇಂದು ನಾಗರಾಜ್ ಹಾಗೂ ಚಲನಚಿತ್ರ ಧಾರಾವಾಹಿ ನಟರಾದ ತ್ರೀ ವಿಕ್ರಂ ಹಾಗೂ ಸಂಘಟನಾ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಗುರು ಬಂಡಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಈಶ್ವರ್ ಅನೇಕ ಗಣ್ಯರು ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
