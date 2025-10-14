ಕನ್ನಡ ಬರಿ ಭಾಷೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಮೂಲ ಬೇರು:ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡರು

ಬೀದರ್:ಅ.14: ಕನ್ನಡ ಬರಿ ಭಾಷೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರದೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಮೂಲಬೇರಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಹಾಗೂ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದರಾದ ಪೆÇ್ರ.ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ನಗರದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಘದ ಅವರಣದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಕನ್ನಡವು ನಮ್ಮೆ ಸರ್ವಸ್ವ. ಅದರ ಪ್ರತಿಫಲ ಎನಾಗುತ್ತೊ ಅನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಬರಬೇಕು. ಅದು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಓದು ಹಾಗೂ ಚಿಂತನೆ ನಮ್ಮ ಬುದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಭಾವನೆ ದೊರಕಿಸಿದೆ. ತಾನು ವಿದೇಶಕ್ಕೂ ತೆರಳಿದರೂ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಆಸ್ವಾದಿಸುವ ಸಂದರ್ಭ ಒದಗಿ ಬಂದಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ. ಅದು ನಮ್ಮ ಭಾವಕೋಶ ಹಾಗೂ ಬುದ್ದಿಕೋಶವನ್ನು ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿದೆ ಎಂದರು.
ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ಸೋಮಾರಿಯಾದ: ಇಂದು ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹಲವಾರು ಮಾರ್ಗೋಪಾಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಆತ ಸೋಮಾರಿಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ದರಂತವೇ ಸರಿ. ನಮ್ಮ ಬುದ್ದಿಮತ್ತೆಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡದೇ ಎಲ್ಲವೂ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಭರವಾಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ನಮಗೆ ಮರುಹು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಅತಿಯಾದ ಮಯಬೈಲ್ ಬಳಿಕೆ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ಗಳನ್ನೆ ಮರೆತು ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಇಂದು ಸ್ವಂತದ ಐಷಾರಾಮಿ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಏಕಾಂಗಿತನ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೆಶನ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಶಬ್ದರಹಿತ ಕಿಟಕಿಗಳು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬರುವ ನಾಯಿ, ಬೆಕ್ಕು, ಪಕ್ಷಿ, ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಶಬ್ದ ಕೇಳದೆ ಮೌನ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವನು. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಂಗಲೆಗಳು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಇಂದು ಸೂರ್ಯೋದಯ ಹಾಗೂ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತವೇ ನೋಡದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮದಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಸಾಹಿತಿಗಳಾದ ಪೆÇ್ರ.ಪ್ರಭುಶೆಟ್ಟಿ ಮೂಲಗೆ, ಶಾಂತಕುಮಾರ ಪಾಟೀಲ, ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ಉಪ್ಪಿನ್, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಪ್ರಭಾ, ಜಗನ್ನಾಥ ಪಾರಾ, ದೇವಿದಾಸ ಜೋಷಿ, ಡಾ.ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಹೆಬ್ಬಾಳೆ, ಶಾಂತಮ್ಮ ಬಲ್ಲೂರ್, ಅಶೋಕ ಕೋರೆ, ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ಗಣೇಶಪುರ, ಪ್ರಕಾಶ ಕನ್ನಾಳೆ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದರು.
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪೆÇ್ರ.ಜಗನ್ನಾಥ ಹೆಬ್ಬಾಳೆ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಮಾತನಾಡಿದರು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜನಪದ ಬುಡಕಟ್ಟು ಹಾಗೂ ಕಲಾಪರಿಷತ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡಾ.ರಾಜಕುಮಾರ ಹೆಬ್ಬಾಳೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪÀಕಿ ಡಾ.ಸುನಿತಾ ಕೂಡ್ಲಿಕರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.
