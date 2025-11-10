ಕನಕದಾಸರು ಕೀರ್ತನೆ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿನ ಅಂಕು ಡೊಂಕು ತಿದ್ದುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು: ಸದಾನಂದ ಇರನಕೇರಿ

ಇಂಡಿ : ನ.೧೦:ಮಹಾತ್ಮರ ಸಂತರ ವಿಚಾರಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಅವರ ಜನ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ ಅವರ ಬದುಕು ಜೀವನವನ್ನು ಓದಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ ಸಾಕು ಮಹತ್ಮಾರ ಸಂತರ ದರ್ಶನ ನಮಗಾಗುತ್ತದೆ ಇಂತಹ ಸಂತರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕನಕದಾಸರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು ಎಂದು ಮಕ್ಕಳ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಗಮದ ತಾಲೂಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸದಾನಂದ ಎಸ್ ಇರನಕೇರಿ ಹೇಳಿದರು.
ನಗರದ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಶಾಂತೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಶಾಂತೇಶ್ವರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜು ಹಾಗೂ ಬಾಲಕರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕನಕದಾಸರ ಜಯಂತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಕನಕದಾಸರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವ ಅನೇಕ ಅಂಕು ಡೊಂಕುಗಳನ್ನು ತಿದ್ದುವ ಕೆಲಸ ತಮ್ಮ ಕೀರ್ತನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿದರು. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವ ಮೌಡ್ಯತೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿದರು. ಕುಲ ಕುಲವೆಂದು ಹೊಡೆದಾಡದಿರಿ ನಿಮ್ಮ ಕುಲದ ನೆಲೆ ಏನಾದರೂ ಬಲ್ಲಿರಾ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವ ಜಾತಿ ತಾರತಮ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿದರು. ಇಂತಹ ದಾರ್ಶನಿಕರ ಜೀವನದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಂತಹ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆ ಆಚರಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಮುದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಕನಕದಾಸರ ಜೀವನ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು, ಮುದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.
