ಆರಾಧನಾ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕನಕದಾಸರ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ

ಕಲಬುರಗಿ,ನ.9: ನಗರದ ಆರಾಧನ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಹಾಗೂ ಎನ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಘಟಕದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕನಕದಾಸ ಜಯಂತಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಕನಕದಾಸರ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಡಾ. ಅಂಬಾರಾಯ ಹಾಗರಗಿ ಮಾತನಾಡಿ ಕನಕದಾಸರು ತಮ್ಮ ಕೀರ್ತನೆಯ ಮೂಲಕ, ಜನರಲ್ಲಿರುವ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಶ್ವೇತಾ ಕಲ್ಲಪ್ಪ, ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಮಹದೇವಪ್ಪ ಕುಂಬಾರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಚೇತನ ಕುಮಾರ್ ಗಾಂಗಜಿ ವಹಿಸಿದ್ದರು, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಿತಾ ಪಾಟೀಲ್, ಸರೋಜ್ ಚಿನ್ಮಳ್ಳಿ, ಕೃತಿಕಾ ಚಾರಿ, ಅರ್ಪಿತಾ ಠಾಕೂರ್, ಶಟವಾಜಿ ಜೋಮಿವಾಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಸಂಚಾಲನೆಯನ್ನು ಕಾಶಿನಾಥ್ ಪಾಟೀಲ್ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು. ರೋಹಿಣಿ ಸೂಗೂರು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಶಂಕರ್ ಬಂಡಗಾರ್ ವಂದಿಸಿದರು.