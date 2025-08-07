ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ತಾರತಮ್ಯವಾಗದಿರಲಿ

ಕಲಬುರಗಿ,ಆ.7 : ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ವರದಿ ಮಾನದಂಡದಂತೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಲಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನೂತನವಾಗಿ ರಚನೆಯಾಗಿರುವ ಪೆÇ್ರ. ಎಂ. ಗೋವಿಂದರಾವ ನೇತೃತ್ವದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಸಮತೋಲನಾ ನಿವಾರಣೆ ಸಮಿತಿಯ ವರದಿಗೆ ಸರಕಾರ ಬದ್ಧತೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬೇಕು. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ವರದಿ ಶಿಫಾರಸ್ಸುಗಳಿಗೆ ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿದಂತೆ ಗೋವಿಂದರಾವ್ ವರದಿಗೂ ಸಹ ಮಲತಾಯಿ ಧೋರಣೆ ಆಗದಂತೆ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಕಾಲಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಸಮತೋಲನೆ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿರ್ದೇಶನಗಳು ನೀಡಿ ಪಾಲಿಸುವಂತೆ ಹೊಸ ಆಯೋಗದ ವರದಿ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಯ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸವರಾಜ ದೇಶಮುಖ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮಣ ದಸ್ತಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿರು ವುದರಿಂದ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿಪರಿಗಣಿಸಿ, ತಾಲ್ಲೂಕಾ ಘಟಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೂ, ಸಮತೋಲನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನಿಗಾ ವಹಿಸಬೇಕು,ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳು, ಕೃಷಿ, ಕೈಗಾರಿಕೆ, ವ್ಯಾಪಾರ, ವಾಣಿಜ್ಯ, ಅರಣ್ಯ ಸಂಪತ್ತು, ನೀರಾವರಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೌಕರ್ಯಗಳು, ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳು, ತಲಾ ಆದಾಯ, ಕೃಷಿ, ಕೃಷಿಯೇತರ, ಉದ್ಯೋಗ, ಭೂಪರಿಸರ, ಜನರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಾಸ್ತವಿಕ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸೂಚಕಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಕಲ್ಯಾಣದ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮಾನದಂಡದಂತೆ, ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯ.371ನೇ(ಜೆ) ಕಲಂ ಅನುಷ್ಠಾನ ಆಶಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಈಡೇರಬೇಕು. ರೈಲ್ವೆ ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ, ಏಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಐ.ಐ.ಟಿ. ಸ್ಥಾಪನೆ, ಕಾಲಮಿತಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಹಣ ನೀಡಬೇಕು, ಬೀದರ, ಬಳ್ಳಾರಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಪಥ ರಸ್ತೆಗಳು ಕಾಲಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಬೇಕು. ಕೃಷ್ಣಾ ಯೋಜನೆಯು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಜನೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಕಲಬುರಗಿ ಸೇರಿದಂತೆ, ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಪಡೆದಿರುವ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ
ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿ, ಕೃಷಿ, ಕೃಷಿಯೇತರದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಬೃಹತ್ ಯೋಜನೆಗಳು ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಬೇಕು. ಕಲಬುರಗಿ ವಿಮಾನಯಾನಕ್ಕೆ ಸೇವೆಗಳು ಕ್ರೀಯಾಶೀಲವಾಗಿ ನಡೆಯಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರ ಉಡಾನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಶೇಷ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸೇರಿಸಿ ನಿರಂತರ ವಿಮಾನ ಸೇವೆಗಳು ನಡೆಯಬೇಕು. ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬೇಕು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರಗಳ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 371ನೇ(ಜೆ) ಕಲಂ ಅಡಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡಬೇಕು.
ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಶಿಫಾರಸ್ಸುಗಳು
ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಸಮತೋಲನೆ ನಿವಾರಣೆಗೆ ನೀಲಿ ನಕ್ಷೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ದೂರದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ಅಂದರೆ ಐದು ವರ್ಷದ ಗಡುವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕ್ರೀಯಾ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಣ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿ (ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನುದಾನ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನದಡಿ) ಕಾಲಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಸಮತೋಲನೆ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಘಟಕವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಲ್ಯಾಣದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವರದಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ಗ್ರಾಮದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೂ ಗಮನ ಹರಿಸಲು ಸರಕಾರ ಮತ್ತು ಕೆ.ಕೆ. ಆರ್.ಡಿ.ಬಿ.ಗೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಬೇಕು. ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಸಮತೋಲನೆ ನಿವಾರಣೆಯಾಗು ವವರೆಗೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಲಬುರಗಿ ಸೇರಿದಂತೆ, ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಸಂಪತ್ತಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಮಾರೋಪಾದಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದಿಂದ ಅಂಜನಾದ್ರಿಯವರೆಗೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸುವುದು, ಅದರಂತೆ ಕಲ್ಯಾಣದ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. 371ನೇ(ಜೆ) ಕಲಂ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಪಡೆದಿರುವ ಹಿಂದು ಳಿದ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಚಿವಾಲಯ ಸೃಜನೆ ಮಾಡಬೇಕು. 371ನೇ(ಜೆ) ಕಲಂ ಅಡಿ ಕಲ್ಯಾಣದ ಪಾಲಿನ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಹುದ್ದೆಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಮಿತವ್ಯಯ ಅನ್ವಯಿಸದೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಭರ್ತಿಗಳು ನಡೆಯಬೇಕು. 371ನೇ(ಜೆ) ಕಲಂ ಅಡಿ ಆಗುವ ನೇಮಕಾತಿ ಮತ್ತು ಮುಂಬಡ್ತಿಗಳ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಟ್ರಿಬ್ಯೂನಲ್ ರಚಿಸಬೇಕು. ಕೆ.ಕೆ.ಆರ್.ಡಿ.ಬಿ. ಅಡಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಸಮಿತಿ, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಮಿತಿ, ಜಾಗೃತದಳ ರಚಿಸಬೇಕು. ಸ್ವಾಯತ್ತ ಮಂಡಳಿಯಾದ ಕೆ.ಕೆ.ಆರ್.ಡಿ.ಬಿ.ಗೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸುವುದು. ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ., ಪಿ.ಯು.ಸಿ. ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಿಂದ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿ ತಾಲೂಕಾ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಿ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ವಹಿಸುವುದು. ತೊಗರಿ ಬೆಳೆಗೆ ಅನೇಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸೃಜಿಸಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಲ್ಯಾಣದ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಕಾಲಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಲು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಸದ್ಬಳಕೆಗೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್-ಕಂ-ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ನಿಗಮ, ಮಂಡಳಿ, ಅಕಾಡೆಮಿ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರದ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣದ ಪಾಲಿನ ಸ್ಥಾನಗಳು ಸಿಗಬೇಕು. ಗಾಣಗಾಪೂರ, ಘತ್ತರಗಿ, ಚಂದ್ರಲಾಂಬಾ, ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಕಾರಿಡಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು. ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಆಕರ್ಷಣೆಗೆ ಉದ್ದಿಮೆ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಕಠೋರ ಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೃಷಿ ನೀತಿ ರೂಪಿಸಬೇಕು.ವಿಭಾಗೀಯ ಕೇಂದ್ರ, ಕಲಬುರಗಿ ದೂರದರ್ಶನ ಕೇಂದ್ರ ಉಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಉನ್ನತಿಕರಣಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳು ಕಟ್ಟು ನಿಟ್ಟಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದರು
ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿಪೆÇ್ರ.ಆರ್.ಕೆ. ಹುಡಗಿ, ಡಾ. ಬಸವರಾಜ ಕುಮನೂರ, ಡಾ. ಬಸವರಾಜ ಗುಲಶೆಟ್ಟಿ, ಡಾ. ಗುರುಬಸಪ್ಪ ಟಿ., ಡಾ. ಮಾಜಿದ್ ದಾಗಿ, ಡಾ. ಗಾಂಧೀಜಿ ಮೋಳಕೆರೆ, ಮನೀಷ್ ಜಾಜು, ಲಿಂಗರಾಜ ಸಿರಗಾಪೂರ, ಅಸ್ಲಂ ಚೌಂಗೆ ಇದ್ದರು
ಕಲಬುರಗಿ,ಆ.7 : ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ವರದಿ ಮಾನದಂಡದಂತೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಲಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನೂತನವಾಗಿ ರಚನೆಯಾಗಿರುವ ಪೆÇ್ರ. ಎಂ. ಗೋವಿಂದರಾವ ನೇತೃತ್ವದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಸಮತೋಲನಾ ನಿವಾರಣೆ ಸಮಿತಿಯ ವರದಿಗೆ ಸರಕಾರ ಬದ್ಧತೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬೇಕು. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ವರದಿ ಶಿಫಾರಸ್ಸುಗಳಿಗೆ ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿದಂತೆ ಗೋವಿಂದರಾವ್ ವರದಿಗೂ ಸಹ ಮಲತಾಯಿ ಧೋರಣೆ ಆಗದಂತೆ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಕಾಲಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಸಮತೋಲನೆ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿರ್ದೇಶನಗಳು ನೀಡಿ ಪಾಲಿಸುವಂತೆ ಹೊಸ ಆಯೋಗದ ವರದಿ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಯ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸವರಾಜ ದೇಶಮುಖ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮಣ ದಸ್ತಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.