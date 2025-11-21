ಶುಭಾಂಶು ಶುಕ್ಲ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕಲಬುರಗಿ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು

By
Kalaburgi_Newsroom
-

ಕಲಬುರಗಿ,ನ.21-ಅಮೆರಿಕದ ನಾಸಾ ಏಮ್ಸ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರವು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸೊಸೈಟಿ (ಎನ್‍ಎಸ್‍ಎಸ್) ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಸಾಹತು ವಿನ್ಯಾಸ ಸ್ಪರ್ಧೆ 2025ರ, 8ನೇ ತರಗತಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾಸಾದ ಕೆನಡಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಕಲಬುರಗಿಯ ಎಸ್.ಆರ್.ಎನ್. ಮೆಹ್ತಾ ಸಿಬಿಎಸ್‍ಇ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಂದು ಬಿಟಿಎಸ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ಕಾನ್ಕ್ಲೇವ್‍ನಲ್ಲಿ ಶುಭಾಂಕ್ಷು ಶುಕ್ಲಾ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆದರು. ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರೂ ಆದ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು.

