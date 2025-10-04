ಮೈಸೂರು ದಸರಾದಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿಯ ಹಲಿಗೆ ವಾದನ

ಕಲಬುರಗಿ,ಅ.4-ವಿಶ್ವ ವಿಖ್ಯಾತ ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುಸನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಮಾತಂಗಿ ಹಲಿಗೆ ಕಲಾವಿದರ ಸಂಘದವರು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಹಲಿಗೆ ವಾದನ ಮತ್ತು ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕಲಾ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದರಾದ ವಿಶ್ವನಾಥ ತೋಟ್ನಳ್ಳಿ ಕುಸನೂರ, ಪರಶುರಾಮ ಜವಳಕರ ಕುಸನೂರ, ರಾಜು, ಶ್ರೀನಾಥ, ಶಿವಾನಂದ, ಧರ್ಮರಾಜ, ಲಕ್ಕಪ್ಪ, ಜಾನಪ್ಪ, ರಾಮಣ್ಣ, ನರಸಪ್ಪ ಸೇರಿ ಹತ್ತು ಜನರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

