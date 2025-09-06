ಕಲಬುರಗಿ: ಈದ್ ಮಿಲಾದ್ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಚಾಲನೆ

ಕಲಬುರಗಿ,ಸೆ.6-ನಗರ ಶುಕ್ರವಾರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿತ್ತು. 1500ನೇ ಜಶ್ನ್-ಎ-ಈದ್ ಮಿಲಾದ್-ಉನ್-ನಬಿ (ಸ.ಅ.ವ.) ಹಾಗೂ 46ನೇ ಮಿಲಾದ್ ಜಲೂಸ್ಗೆ ಮಘ್ರಿಬ್ ನಮಾಝ್ ನಂತರ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಚಾಲನೆ ದೊರೆಯಿತು.
ಹಜ್ರತ್ ಖ್ವಾಜಾ ಬಂದಾನವಾಜ್ ದರ್ಗಾದ ಸಜ್ಜಾದ್ ನಶೀನ್ ಹಜ್ರತ್ ಹಾಫಿಜ್ ಸೈಯದ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಹುಸೈನೀ ಸಾಹೇಬ್ ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಕಜಿ ಸೀರತ್-ಉನ್-ನಬಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜನಾಬ್ ಫರಾಜ್-ಉಲ್-ಇಸ್ಲಾಮ್ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.
ಈ ಭವ್ಯ ಜಲೂಸ್ನಲ್ಲಿ 200 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅದ್ಭುತ ಅಲಂಕೃತ ಜ್ಹಾಂಕಿ (ಝಾನಕಿಗಳು/ಟೇಬ್ಲೊಗಳು) ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ನಗರದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಗಗಳಾದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಚೌಕ್, ಮಿಜ್ಗೋರಿ, ನೆಹರೂ ಗಂಜ್, ಕಿರಾಣಾ ಬಜಾರ್, ಕ್ಲಾತ್ ಬಜಾರ್, ಗಣೇಶ್ ಮಂದಿರ, ಬಹಮನಿ ಚೌಕ್ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಾ ಹಫ್ತ್ ಗುಂಬಜ್ ಬಳಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಗಣ್ಯರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಅನ್ವರುಲ್ ಹಕ್ ಮೊಟಿ ಸೇಠ್, ಅಹ್ಮರ್-ಉಲ್-ಇಸ್ಲಾಮ್, ಜೈದುಲ್-ಇಸ್ಲಾಮ್, ಪೆÇಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಡಾ. ಶರಣಪ್ಪ ಎಸ್.ಡಿ. ಐಪಿಎಸ್, ಕುಡಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಜ್ಹರ್ ಆಲಂ ಖಾನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಕಾಪೆರ್Çರೇಟರ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಯಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ನಗರದ ಬೀದಿಗಳು ಈ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಾಲಂಕಾರ ಹಾಗೂ ಸಿಂಗರಿಕೆಯಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಭಕ್ತಿಭಾವ ಹಾಗೂ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಈ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು.
