ಸಿಂಗಾಪುರದಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ಕಲಾವಿದರ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನ

ಕಲಬುರಗಿ,ಡಿ.16-ಕಲಬುರಗಿ ಕಲಾವಿದರ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಡಿ.17 ರಂದು ಸಿಂಗಾಪುರದ ರೇನ್ಬೋ ಆರ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಬಾರ್ಡರ್ನಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಡಿ.17 ಮತ್ತು 19 ರಂದು ಲಿವಿಂಗ್ ವಿಥ್ ಆರ್ಟ್ ಸಿಂಗಾಪುರದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಗುಂಪು ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ಹಿರಿಯ ಚಿತ್ರಕಲಾವಿದರಾದ ಬಸವರಾಜ ಉಪ್ಪಿನ, ರಾಜಶೇಖರ ಶಾಮಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರಕಲಾವಿದ ಚಿತ್ರನಟ ನಾಗರಾಜ್ ಕುಂಬಾರ್ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಬುರ್ಗಿಯ ಕಲಾವಿದರು ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಲಾಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಸೈ ಅನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಕಲಾವಿದರಾದ ಬಸವರಾಜ್ ಉಪ್ಪಿನ್ ಹಾಗೂ ರಾಜಶೇಖರ್ ಶಾಮಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರಕಲಾವಿದ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರನಟ ನಾಗರಾಜ್ ಕುಂಬಾರ್ ಅವರು ಇದೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ 17ರಂದು ಸಿಂಗಾಪುರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕಲಾಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 30 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಲಾವಿದರು ಭಾಗವಹಿಸಿ ನೂರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಲಾಕೃತಿಗಳು ಪ್ರದಶಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆಯೋಜಕರಾದ ವಿರೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಕುಮಾರ್ ಇವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಲಬುರಗಿ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದ ಬಸವರಾಜ್ ಆರ್ ಉಪ್ಪಿನ್ ಇವರು ಹೆಸರಾಂತ ಕಲಾವಿದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಇವರು ಸುಮಾರು 60 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸತತವಾಗಿ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಲಲಿತಕಲಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ವತಿಯಿಂದ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದು ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಪುರಸ್ಕ್ರತ ಕಲಬುರ್ಗಿ ನಾಡಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಕಲಾಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಹೊಸ ಹೊಸ ಆಯಾಮಗಳು ಹಾಗೂ ಬಣ್ಣಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕಲಾಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೂರ್ತದೊಂದಿಗೆರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇಂಥ ಅಪರೂಪದ ಕಲಾವಿದರಾದ ಬಸವರಾಜ್ ಉಪ್ಪಿನ್ ಇವರ ಕಲಾಕೃತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಜನರ ಮನ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
ಇದರಂತೆ ಕಲಬುರ್ಗಿಯ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದ ರಾಜಶೇಖರ್ ಶಾಮಣ್ಣ ಇವರು ಹೆಸರಾಂತ ಕಲಾವಿದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು ಸತತ 30 ವರ್ಷ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಸೃಜನಶೀಲ ಕಲೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡು ಹಲವಾರು ಕಲಾಕೃತಿಗಳು ರಚಿಸುತ್ತಾ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಲಾಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇವರ ಕಲಾಕೃತಿಗಳು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಹೊಸ ಆಯಾಮಗಳು ಪ್ರಕೃತಿಯ ನೋವು ನಲಿವು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಉಳಿಸಿ ಎಂಬ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವಂತಹ ಕಲಾಕೃತಿಗಳು ಅಪರೂಪವಾದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ.
ಕಲಬುರಗಿ ಭಾಗದ ಡೈನಮಿಕ್ ಕಲಾವಿದ ಎಂದೇ ಹೆಸರು ಪಡೆದ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ನಟನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿರುವ ಕಲಾವಿದ ನಾಗರಾಜ್ ಕುಂಬಾರ್ ಇವರು ಕೂಡ ಈ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ
ಚಿತ್ರಕಲಾವಿದ ಬರಹಗಾರಹಾಗೂ ಚಿತ್ರ ನಟ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಅಪಾರ ಕೊಡಿಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಅಪರೂಪ ಕಲಾವಿದ ಎಂದರೆ ನಾಗರಾಜ್ ಕುಂಬಾರ್ ಇವರು ಇವರು ತಮ್ಮ ಕಲಾಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬದುಕಿನ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂಕುಡೊಂಕುಗಳ ವಾಸ್ತವಿಕತೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಸೃಜನಶೀಲತೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಕಲಾಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಾಗರಾಜ್ ಕುಂಬಾರ ಇವರ ಕಲಾ ಬದುಕು ಹಾಗೂ ನಾಡಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಹೊರಬರಲಿ ಎಂದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹಾರೈಕೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕಲಾವಿದರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ ಎಂದು ಸ್ನೇಹಿತರು ಹಾಗೂ ಕಲಾವಿದರ ಬಳಗ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಹಿರಿಯ ಚಿತ್ರಕಲಾವಿದ ಮತ್ತು ಪತ್ರಿಕಾ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ ನಾರಾಯಣ ಎಂ ಜೋಶಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
