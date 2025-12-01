ಕಲಬುರಗಿ:5 ರಿಂದ ಇಂಚಗೇರಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಸಪ್ತಾಹ

ಕಲಬುರಗಿ,ಡಿ.1-ಸುವರ್ಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕೀಕರಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕøತ ಇಂಚಗೇರಿ ಮಠದ ಶ್ರೀ ಸಮರ್ಥ ಸದ್ಗುರು ಮಾಧವಾನಂದ ಪ್ರಭೂಜಿರವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಇಂಚಗೇರಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಸದ್ಗುರುಗಳ 52 ನೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಸಪ್ತಾಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಡಿ.5 ಮತ್ತು 6 ರಂದು ನಗರ ಹೊರವಲಯದ ರಾಣೇಶ್ಪೀರ ದರ್ಗಾ ರಸ್ತೆಯ ಶ್ರೀ ಮಾಧವಾನಂದ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಇಂಚಗೇರಿ ಶಾಖಾ ಮಠದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
5 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಚಡಚಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರ ಇಂಚಗೇರಿ ಮಠದ ಶ್ರೀ ಸಮರ್ಥ ಸದ್ಗುರು ರೇವಣಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಮಹಾರಾಜರ ಅಮೃತ ಹಸ್ತದಿಂದ ಗದ್ದುಗೆ ವೀಣಾ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಸಮರ್ಥ ರಾಮದಾಸ ಮಹಾರಾಜರ ದಾಸಬೋದ ಪೂಜೆಯೊಂದಿಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಸಪ್ತಾಹ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವದು. ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರ ಇಂಚಗೇರಿಮಠದ ಶ್ರೀ ಸಮರ್ಥ ಸದ್ಗುರು ರೇವಣಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಮಹಾರಾಜರ ಘನ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಜರುಗುವ ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಪ್ತಾಹದ ಮುಖ್ಯ ಅಥಿತಿಗಳಾಗಿ ಶಂಕರಪ್ಪ ಮಹಾರಾಜರು, ತಮ್ಮಣ್ಣಪ್ಪ ಮಹಾರಾಜರು, ಸದಾಶಿವ ಮಹಾರಾಜರು, ರಾಜುಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಬಮ್ಮನಳ್ಳಿ ಆಗಮಿಸುವರು. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಶಾಂತಪ್ಪ ನಿಪ್ಪಾಣಿ ನೆರವೇರಿಸುವರು.ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಹಾಸಿಲಕರ ಮಾತನಾಡುವರು. ನಂತರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರರ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಇಂಚಗೇರಿ ಶಾಖಾ ಮಠದವರೆಗೆ ಸಮರ್ಥ ಸದ್ಗುರು ಮಾಧವಾನಂದ ಪ್ರಭೂಜಿಯವರ ಭಾವಚಿತ್ರದ ಭವ್ಯ ಮೇರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ಸಂಸ್ಥಾನ 9ನೇ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಅವರು ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸುವರು. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಜಗದೀಶ್ವರಿ ನಾಶಿ, ಅಪ್ಪಾಸಾಬ ಮಹಾರಾಜರು ಅಥಣಿ ಆಗಮಿಸವರು. ಸಾಯಂಕಾಲ 5=30 ಗಂಟೆಗೆ ಕಲಬುರಗಿಯ ಇಂಚಗೇರಿ ಶಾಖಾ ಮಠದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಶ್ರೀ ಸಮರ್ಥ ಸದ್ಗುರು ಜಗನ್ನಾಥ ಮಹಾರಾಜರ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಘನ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರ ಇಂಚಗೇರಿ ಮಠದ ಸಮರ್ಥ ಸದ್ಗುರು ರೇವಣಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಮಹಾರಾಜರು, ಸಾನಿಧ್ಯವನ್ನು ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಏಕದಂಡಗಿ ಮಠದ ಸುರೇಂದ್ರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ವಹಿಸುವರು.ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘದ ಬಸವರಾಜ ಎಸ್.ದೇಶಮುಖ ನೆರವೇರಿಸುವರು. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಪಾಟೀಲ ರೇವೂರ, ನಾಗನೂರಿನ ರಾಮಣ್ಣ ಮಹಾರಾಜರು, ಕುಡಚಿಯ ನಾಮದೇವ ಮಹಾರಾಜರು, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಖೊಜಾನವಾಡಿಯ ಗಿರೀಶ ಮಹಾರಾಜರು ಆಗಮಿಸುವರು. ಜಯದ್ರಥ ಶೃಂಗೇರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸುವರು. ಅಮರಪ್ರೀಯ ಹಿರೇಮಠ ಹಾಗೂ ಸಂಗಡಿಗರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಡಾ.ಕೆ.ಎಸ್.ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರಕರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವರು. ನಂತರ ಜಾಗರಣೆ ನಿಮಿತ್ಯ ಶ್ರೀ ಸದ್ಗುರು ಮಾಧವಾನಂದ ಪ್ರಭು ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಇಂಚಗೇರಿಮಠ, ಬೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧೆಡೆಯಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಗಳಿಂದ ಭಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರಗುವುದು. 6 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾವೈಕ್ಯತೆ ಹಾಗೂ ಕೋಮು ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಘನ ನೇತೃತ್ವ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಂಚಗೇರಿಮಠದ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಸಮರ್ಥ ಸದ್ಗುರು ರೇವಣಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಮಹಾರಾಜರು ವಹಿಸುವರು .ಸಾನಿಧ್ಯವನ್ನು ಗುರುಬಸವ ಬೇಹನ್ಮಠದ ಶಿವಾನಂದ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಲುಂಬಿಣಿ ಬುದ್ಧ ವಿಹಾರದ ಭಂತೆ ನಾಗರತ್ನ ವಹಿಸುವರು. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಶಾಸಕರಾದ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಪಾಟೀಲ, ಬಸವರಾಜ ಮತ್ತಿಮೂಡ, ಹೊಸಟ್ಟಿಯ ಭೀಮಣ್ಣ ಮಹಾರಾಜರು, ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಲಿಂಗರಾಜ ತಾರಫೈಲ್ ಆಗಮಿಸುವರು. ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ದಿಗಂಬರ ಆರ್.ಬೆಳಮಗಿ ವಹಿಸುವರು .ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಎ.ಬಿ.ಹೊಸಮನಿ ಮಾತನಾಡುವರು. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕøತ ಪತ್ರಕರ್ತ ದೇವಯ್ಯ ಗುತ್ತೆದಾರ, ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕøತ ಎಸ್.ಬಿ.ಹೊಸಮನಿ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಗುವುದು. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇಂಚಗೇರಿಮಠದ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ನೇರವೇರುಸುವರು .ಶ್ರೀ ಸಮರ್ಥ ರಾಮದಾಸ ಮಹಾರಾಜರ ದಾಸಬೋದದ ವಿಮಲಬ್ರಹ್ಮ ನಿರೂಪಣೆ. ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಸಮರ್ಥ ಸದ್ಗುರು ರೇವಣಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಮಹಾರಾಜರ ಆಶೀರ್ವಚನ ಹಾಗೂ ಪುಷ್ಪ ವೃಷ್ಠಿಯೊಂದಿಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಸಪ್ತಾಹ ಮಂಗಲಗೊಳ್ಳುವದು ಅತ್ಯಂತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜರುಗುವ ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಪ್ತಾಹದಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ಸದ್ಭಕ್ತರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಭಾರತೇಶ ಹಾಸಿಲಕರ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.
ಕಲಬುರಗಿ,ಡಿ.1-ಸುವರ್ಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕೀಕರಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕøತ ಇಂಚಗೇರಿ ಮಠದ ಶ್ರೀ ಸಮರ್ಥ ಸದ್ಗುರು ಮಾಧವಾನಂದ ಪ್ರಭೂಜಿರವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಇಂಚಗೇರಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಸದ್ಗುರುಗಳ 52 ನೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಸಪ್ತಾಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಡಿ.5 ಮತ್ತು 6 ರಂದು ನಗರ ಹೊರವಲಯದ ರಾಣೇಶ್ಪೀರ ದರ್ಗಾ ರಸ್ತೆಯ ಶ್ರೀ ಮಾಧವಾನಂದ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಇಂಚಗೇರಿ ಶಾಖಾ ಮಠದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.